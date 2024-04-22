Мінінфраструктури оцінило у $148 млрд потреби на поточне відновлення України

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України, очільник міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, за даними різних джерел, втратив довіру Банкової

«У 2022 році існувала концепція швидкої перемоги... Зараз ситуація змінилась – відновлювати треба тут і зараз, постійно», – пояснюють організатори конференції за участю Мінінфраструктури

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та видання «Українська правда» сьогодні проведуть конференцію «Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги».

Потреби України на реконструкцію та відновлення оцінені організаторами у $148 млрд. «Відбудовувати треба тут і зараз, постійно», зазначено в анонсі заходу.

Конференцію відкриє розмова головної редакторки УП Севгіль Мусаєвої з Олександром Кубраковим, міністром інфраструктури та віцепрем'єром з питань відновлення, про ймовірне звільнення якого найближчим часом повідомляв «Главком».

Після 11 квітня 2024 року, коли росіяни ракетним ударом знищили Трипільську ТЕС на Київщині, у соціальних мережах дорікали Олександру Кубракову та Мустафі Найєму, що у 2023 році підпорядковані їм установи витратили 45,7 млрд грн на фізичний захист електростанцій та підстанцій. Зокрема, на захист «Укренерго» було спрямовано 36 млрд грн, додатково 9,7 млрд грн витратили на захист енергетичної інфраструктури.

Зокрема на заході «Діалоги про відновлення України», голова Агентства інфраструктури Мустафа Найєм розповідав про історичний проєкт захисту: «У світі не буде існувати аналогів таких споруд, які ми робимо у нас в Україні. Я кажу про підстанції, які будуть захищені від потрапляння ракет».

Але після кількох нещодавніх атак було знищено 100% генерації Центренерго, та 80% генерації ДТЕК. Ураження електропідстанцій російськими атаками наразі триває у різних областях України.

Раніше у соцмережі здійнялася хвиля критики щодо безглуздих заходів щодо відбудови країни у той час, коли точаться запеклі бої за на фронті і є загроза прориву ворога.

Відомі журналісти розкритикували пафосні заходи, які є вкрай недоречними за нинішніх обставин у країні.