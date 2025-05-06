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Єрмак зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Єрмак зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні
Єрмак подякував Сполученим Штатам і всьому американському народові за підтримку України
фото: president.gov.ua

США 1 травня оголосили про призначення нової Тимчасової повіреної у справах США в Україні: досвідченої дипломатки Джулія Девіс

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс і привітав її з початком дипломатичної місії. Як передає «Главком», про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Єрмак подякував Сполученим Штатам і всьому американському народові за підтримку України, а також відзначив дипломатичні зусилля президента США Дональда Трампа.

Керівник Офісу глави держави розповів про конструктивні зустрічі з представниками адміністрації президента Сполучених Штатів у Парижі й Лондоні та висловив сподівання на те, що співпраця триватиме й надалі.

Єрмак окремо відзначив нещодавнє рішення Державного департаменту США про можливий продаж Україні послуг із підготовки пілотів і технічного обслуговування літаків F-16.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 1 травня оголосили про призначення нової Тимчасової повіреної у справах США в Україні. Нею стала досвідчена дипломатка Джулія Девіс. 

Джулія Девіс є кар'єрним дипломатом з багаторічним стажем роботи в Державному департаменті США. Вона обіймала різні відповідальні посади в американських посольствах по всьому світу, зокрема в країнах Європи та Азії. Її досвід охоплює питання політичної безпеки, економічного співробітництва та культурного обміну.

Як зазначили у посольстві, протягом останніх 30 років Посол Девіс обіймала ключові посади, зокрема нинішню – Посла США на Кіпрі, а також попередню – Посла/Спеціального представника у справах Білорусі. Раніше вона працювала заступницею помічника Державного секретаря США з питань Західної Європи та Європейського Союзу, а також заступницею Постійного представника США при НАТО. 

«Главком» детально розповів, що відомо про Джулію Девіс.

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Теги: Андрій Єрмак Офіс президента посол США

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