Єрмак зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні

Єрмак подякував Сполученим Штатам і всьому американському народові за підтримку України

США 1 травня оголосили про призначення нової Тимчасової повіреної у справах США в Україні: досвідченої дипломатки Джулія Девіс

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс і привітав її з початком дипломатичної місії. Як передає «Главком», про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Єрмак подякував Сполученим Штатам і всьому американському народові за підтримку України, а також відзначив дипломатичні зусилля президента США Дональда Трампа.

Керівник Офісу глави держави розповів про конструктивні зустрічі з представниками адміністрації президента Сполучених Штатів у Парижі й Лондоні та висловив сподівання на те, що співпраця триватиме й надалі.

Єрмак окремо відзначив нещодавнє рішення Державного департаменту США про можливий продаж Україні послуг із підготовки пілотів і технічного обслуговування літаків F-16.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 1 травня оголосили про призначення нової Тимчасової повіреної у справах США в Україні. Нею стала досвідчена дипломатка Джулія Девіс.

Джулія Девіс є кар'єрним дипломатом з багаторічним стажем роботи в Державному департаменті США. Вона обіймала різні відповідальні посади в американських посольствах по всьому світу, зокрема в країнах Європи та Азії. Її досвід охоплює питання політичної безпеки, економічного співробітництва та культурного обміну.

Як зазначили у посольстві, протягом останніх 30 років Посол Девіс обіймала ключові посади, зокрема нинішню – Посла США на Кіпрі, а також попередню – Посла/Спеціального представника у справах Білорусі. Раніше вона працювала заступницею помічника Державного секретаря США з питань Західної Європи та Європейського Союзу, а також заступницею Постійного представника США при НАТО.

«Главком» детально розповів, що відомо про Джулію Девіс.