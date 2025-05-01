США відправили Україні списані винищувачі F-16

У винищувачах відсутні важливі компоненти, тому їх не можна відновити

Сполучені Штати Америки відправили в Україну списані F-16. Для їх доставки було використано літак Ан-124. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The War Zone.

Частково розібрані F-16 вантажаться на транспортний літак Ан-124 в Аризоні, який летить до Польщі.

Як пишуть журналісти, США«підтримали постачання європейцями пожертвуваних Україні F-16, надавши Україні списані та повністю непрацездатні F-16 на запчастини».

Винищувачам бракує критично важливих компонентів, таких як двигун або радар, і їх не можна було відновити для оперативного використання.

Докази того, що F-16 прямували до України, з'явилися минулого тижня. Щонайменше три обгорнуті плівкою F-16, без крил, хвостів, двигунів та обтічників завантажували у міжнародному аеропорту Тусона.

Існувала також ймовірність, що літаки могли бути призначені для Польщі, можливо, для запасних частин або навчання. Адже Польща також експлуатує F-16, але її літаки є більш сучасними моделями F-16C/D Block 52+, на відміну від тих, що використовує Україна (моделі A/B).

Нагадаємо, українські винищувачі F-16 можуть не лише знешкоджувати російські безпілотники, виявляти та глушити за допомогою капсул РЕБ радари ворога та скидати високоточні боєприпаси, але й за допомогою системи самозахисту розшукувати ворожі системи ППО.

Українські літаки мають інтегровану систему дозування Pylon Integrated Dispensing System та інтегровану електронну бойову систему Pylon Integrated Systems: Pids та Ecips. Остання має пасивні засоби захисту – глушилки AN/ALQ-162, які можуть уражати радари – та систему попередження про ракетний напад AN/AAR-60 для запуску пасивних засобів захисту.

Раніше Повітряні сили ЗСУ опублікували перше інтерв'ю пілота винищувача F-16, в якому він розповів про бойові зіткнення з окупантами.

Як відомо, 26 серпня 2024 року розбився один із винищувачів F-16, які Україна отримала від союзників. У Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся, який керував літаком. Він загинув під час масованої атаки РФ на Україну. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник.

До слова, уперше в історії Польщі жінка стала пілотом винищувача американського виробництва F-16.