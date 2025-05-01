Новим послом США в Україні призначили Джулію Девіс

Протягом останніх 30 років Посол Девіс обіймала ключові посади, зокрема нинішню — Посла США на Кіпрі

Сполучені Штати Америки оголосили про призначення нової Тимчасової повіреної у справах США в Україні. Нею стала досвідчена дипломатка Джулія Девіс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство США в Україні.

«Посольство США в Києві має за честь повідомити, що Посол Джулі Девіс приступить до виконання обов’язків Тимчасової повіреної у справах США в Україні з понеділка, 5 травня 2025 року. Посол Девіс очолюватиме співпрацю Посольства США з урядом і народом України від імені Президента США Дональда Трампа та Державного секретаря США Марко Рубіо. На цій посаді вона наполегливо працюватиме над завершенням війни та припиненням кровопролиття, зміцнюючи двосторонні відносини та роблячи Америку й Україну безпечнішими, сильнішими та більш процвітаючими», – зазначили у посольстві.

Джулія Девіс є кар'єрним дипломатом з багаторічним стажем роботи в Державному департаменті США. Вона обіймала різні відповідальні посади в американських посольствах по всьому світу, зокрема в країнах Європи та Азії. Її досвід охоплює питання політичної безпеки, економічного співробітництва та культурного обміну.

«Протягом останніх 30 років Посол Девіс обіймала ключові посади, зокрема нинішню – Посла США на Кіпрі, а також попередню – Посла/Спеціального представника у справах Білорусі. Раніше вона працювала заступницею помічника Державного секретаря США з питань Західної Європи та Європейського Союзу, а також заступницею Постійного представника США при НАТО», – зазначили у посольстві.

Як зазначають у повідомленні, посол Девіс має за честь виконувати обов’язки Тимчасової повіреної, доки Президент США не призначить нового Посла США в Україні.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп оголосив про намір призначити свого радника з нацбезпеки Майка Волтца новим постійним представником США при Організації Об’єднаних Націй.