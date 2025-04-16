Вже не $300 млрд. США знизили оцінку допомоги, яку надали Україні – Bloomberg

Україна наполягає на кращих умовах під час перемовин зі США і відмовляється визнавати американську допомогу боргом

США пом’якшили вимоги до України стосовно повернення грошової допомоги. Це сталося під час перемовин щодо угоди про надра. Як передає «Главком», про це повідомляє Bloomberg.

Після раунду переговорів у Вашингтоні минулого тижня Адміністрація президента Дональда Трампа зменшила оцінку обсягу допомоги, наданої Києву з початку повномасштабного вторгнення РФ, з $300 млрд до приблизно $100 млрд. Сама Україна говорила про понад $90 млрд.

Білий дім вимагає від Києва угоди про поділ прибутку від майбутніх українських інвестиційних проєктів, зокрема в галузі корисних копалин та інфраструктури. Вашингтон все ще розглядає це як компенсацію за десятки мільярдів доларів у вигляді зброї та іншої допомоги, наданої державі під час війни.

Україна наполягає на кращих умовах і відмовляється визнавати американську допомогу боргом. Адміністрація Трампа поки не готова пообіцяти майбутні інвестиції у фонд – а це головна вимога Києва.

Міністр фінансів США Скотт Бессент 15 квітня заявив, що Київ подав зустрічну пропозицію і перемовини тривають: «Ми дуже, дуже близько. Угоду можуть підписати вже цього тижня», – каже він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна, по суті, погодилася надати США доступ до рідкісноземельних металів на $500 млрд як плату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву.

Також за даними Кільського інституту світової економіки, німецького аналітичного центру, який ретельно відстежує допомогу Україні у воєнний час, Вашингтон виділив Україні загалом близько $124 млрд допомоги.

Загалом незалежним аналітикам не вдалося знайти публічних підтверджень заявам Дональда Трампа про $300 млрд допомоги Україні.

Як повідомлялося, міністр фінансів США розкрив нові деталі угоди про рідкісноземельні копалини. Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю американському пропагандисту та телеведучому Такеру Карлсону повідомив, що угода про корисні копалини виступає знаком для Росії, що США не залишають Україну.

«Главком» писав, що Україна отримала від США варіант нової угоди про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено.