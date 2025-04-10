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Трамп вирішив проблему з миттям волосся і підписав указ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп вирішив проблему з миттям волосся і підписав указ
Знамента зачіска Трампа потребує особливого догляду
фото із відкритих джерел

Трамп вирішив проблему американців і розповів про те, як приймає душ 

Президент США Дональд Трамп підписав історичний указ, який скасовує обмеження, пов'язані з тиском води в душі, запроваджені ще за попередніх адміністрацій. Цей крок покликаний вирішити багаторічну проблему американців, які страждають від слабкого тиску води при прийнятті душу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

«Президент у середу наказав міністру енергетики Крісу Райту скасувати правила часів Обами та Байдена щодо обмеження тиску води у кранах. Зокрема, він виступив проти того, щоб стандарти ефективності заважали доглядати за його культовою зачіскою», – пишуть журналісти.

Під час підписання указу в Овальному кабінеті Трамп поділився особистим досвідом: «Мені доводиться стояти під душем 15 хвилин, поки волосся не намокне. З крана тече кап, кап, кап. Це смішно», – заявив глава Білого дому.

«У моєму випадку я люблю прийняти душ, подбати про своє красиве волосся», – зізнався Трамп.

Президент також зазначив, що витрачає багато часу, щоб змити шампунь, що заважає йому належним чином доглядати свою знамениту зачіску.

Під час публічних виступів Трамп неодноразово порушував питання про труднощі з миттям волосся через чинні норми.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що рішення змінити курс у тарифній політиці було «від серця» і ухвалене без консультацій із юристами. 

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Теги: США Дональд Трамп президент правила обмеження

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