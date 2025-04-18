Обстріл Харкова, нові санкції проти росіян. Головне за 18 квітня

На світанку 18 квітня ворог атакував Харків трьома ракетами «Іскандер»

Обстріл Харкова, Україна ввела нові санкції проти росіян, Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації. «Главком» склав добірку новин 18 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Обстріл Харкова

Окупанти атакували Харків трьома ракетами «Іскандер» на світанку 18 квітня, приблизно о 5:10. Під атакою опинився Основʼянський район міста. Кількість постраждалих унаслідок російської атаки по Харкову становить 113 осіб.

Одна з ракет розірвалась у повітрі просто над спальним районом, інша влучила по території підприємства поруч із житловою забудовою.

У Харкові пошкоджені десятки багатоквартирних та приватних будинків, дві школи, два дитсадки, центр дитячої творчості, машини тощо.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України)

Україна повернула тіла ще 909 загиблих військових

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

З-поміж повернених «на щиті» оборонців полеглі з:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

Бахмутського напрямку;

Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

Сумського напрямку;

Харківського напрямку;

з моргів на території РФ.

Кадрові зміни

Кабінет міністрів звільнив Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони України.

Уряд також звільнив Сергія Дуброва з посади першого заступника міністра охорони здоров'я, а Олександра Порхуна – з посади заступника міністра охорони здоров'я.

Нові санкції проти росіян

Президент Володимир Зеленський підписав укази №246/2025 та №247/2025 про введення в дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти відомих росіян. Санкції запроваджено проти 39 фізичних осіб та 60 юридичних осіб. Деякі з них розташовані у Росії та Китаї.

Також під нові санкції РНБО потрапили 20 російських співаків, спортсменів та акторів.

Російські співаки, спортсмени та актори під санкціями України:

Апексімова Ірина – акторка і режисерка;

Велика Соф'я – фехтувальниця;

Вяльбе Олена – лижниця, олімпійська чемпіонка;

Гогунський Віталій – актор (відомий роллю Кузі у серіалі «Універ»);

Джигурда Микита – актор;

Дронов Ярослав – співак (відомий під псевдонімом SHAMAN);

Кончаловський Єгор – кінорежисер і сценарист;

Куклачов Юрій – актор;

Кучера Оскар – актор;

Лебедєв Денис – боксер;

Миронов Євген – актор театру;

Нагорний Микита – гімнаст;

Панкратов-Чорний Олександр – актор і кінорежисер;

Полунін Сергій – артист балету;

Проводников Руслан – боксер;

Расторгуєв Микола – співак і колишній депутат Держдуми РФ;

Розенбаум Олександр – співак;

Сукачов Ігор – рок-музикант, актор, режисер;

Цискарідзе Микола – артист балету;

Чумаков Роман – репер (відомий як Жиган).

Згідно із додатком до указу застосовуються, зокрема, такі санкції як блокування активів, позбавлення державних нагород; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та заборона поширення медіа на території України.

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Вони діятимуть щонайменше до 6 серпня 2025 року.

Згідно з законопроєктами, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили з 9 травня 2025 року на 90 днів, тобто до 6 серпня.

Це стало 15-м продовженням воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.