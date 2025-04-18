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Обстріл Харкова, нові санкції проти росіян. Головне за 18 квітня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Обстріл Харкова, нові санкції проти росіян. Головне за 18 квітня
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

На світанку 18 квітня ворог атакував Харків трьома ракетами «Іскандер»

Обстріл Харкова, Україна ввела нові санкції проти росіян, Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації. «Главком» склав добірку новин 18 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Обстріл Харкова

Окупанти атакували Харків трьома ракетами «Іскандер» на світанку 18 квітня, приблизно о 5:10. Під атакою опинився Основʼянський район міста. Кількість постраждалих унаслідок російської атаки по Харкову становить 113 осіб.

Одна з ракет розірвалась у повітрі просто над спальним районом, інша влучила по території підприємства поруч із житловою забудовою.

У Харкові пошкоджені десятки багатоквартирних та приватних будинків, дві школи, два дитсадки, центр дитячої творчості, машини тощо.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України)

Україна повернула тіла ще 909 загиблих військових

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

З-поміж повернених «на щиті» оборонців полеглі з:

  • Курахівського напрямку;
  • Покровського напрямку;
  • Бахмутського напрямку;
  • Вугледарського напрямку;
  • Луганського напрямку;
  • Запорізького напрямку;
  • Сумського напрямку;
  • Харківського напрямку;
  • з моргів на території РФ.

Кадрові зміни

Кабінет міністрів звільнив Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони України.

Уряд також звільнив Сергія Дуброва з посади першого заступника міністра охорони здоров'я, а Олександра Порхуна – з посади заступника міністра охорони здоров'я.

Нові санкції проти росіян

Президент Володимир Зеленський підписав укази №246/2025 та №247/2025 про введення в дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти відомих росіян. Санкції запроваджено проти 39 фізичних осіб та 60 юридичних осіб. Деякі з них розташовані у Росії та Китаї.

Також під нові санкції РНБО потрапили 20 російських співаків, спортсменів та акторів.

Російські співаки, спортсмени та актори під санкціями України:

  • Апексімова Ірина – акторка і режисерка;
  • Велика Соф'я – фехтувальниця;
  • Вяльбе Олена – лижниця, олімпійська чемпіонка;
  • Гогунський Віталій – актор (відомий роллю Кузі у серіалі «Універ»);
  • Джигурда Микита – актор;
  • Дронов Ярослав – співак (відомий під псевдонімом SHAMAN);
  • Кончаловський Єгор – кінорежисер і сценарист;
  • Куклачов Юрій – актор;
  • Кучера Оскар – актор;
  • Лебедєв Денис – боксер;
  • Миронов Євген – актор театру;
  • Нагорний Микита – гімнаст;
  • Панкратов-Чорний Олександр – актор і кінорежисер;
  • Полунін Сергій – артист балету;
  • Проводников Руслан – боксер;
  • Расторгуєв Микола – співак і колишній депутат Держдуми РФ;
  • Розенбаум Олександр – співак;
  • Сукачов Ігор – рок-музикант, актор, режисер;
  • Цискарідзе Микола – артист балету;
  • Чумаков Роман – репер (відомий як Жиган).

Згідно із додатком до указу застосовуються, зокрема, такі санкції як блокування активів, позбавлення державних нагород; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та заборона поширення медіа на території України.

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Вони діятимуть щонайменше до 6 серпня 2025 року.

Згідно з законопроєктами, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили з 9 травня 2025 року на 90 днів, тобто до 6 серпня.

Це стало 15-м продовженням воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Теги: Харків Володимир Зеленський США санкції

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