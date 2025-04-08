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Сійярто звинуватив Єврокомісію у провальних переговорах щодо мит США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Сійярто звинуватив Єврокомісію у провальних переговорах щодо мит США
Угорщина не підтримує мита, які ЄС готується запровадити щодо імпорту зі США
фото: Shutterstock

Торговельна ситуація між ЄС та США погіршилася через введення мита на значну частину європейського експорту

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Європейський Союз у нездатності взаємодіяти з президентом США Дональдом Трампом у питанні тарифів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Міністр вважає, що Європейська комісія нездатна підготуватися до мит Трампа і вести переговори відповідні перемовини. Угорський політик переконаний, що відомство перешкоджає планам ЄС щодо заходів у відповідь.

За словами Сійярто, країна мала «конкретну пропозицію» для переговорів зі США, зосереджену на автомобільній промисловості, з одностороннім кроком щодо зниження тарифів ЄС на імпорт автомобілів, щоб завоювати добру волю Трампа. Однак пропозицію проігнорувала Єврокомісія.

«Такі складні часи дуже чітко показують, що інституції в Брюсселі не здатні вести за собою», – каже він.

Як зазначив дипломат, Угорщина не може вступати у вузькі переговори зі США, оскільки торгівля належить до компетенції Єврокомісії. Проте зараз тривають переговори про більш широкі «рамки двостороннього співробітництва, які включають економічні елементи».

Сійярто наголосив, що Угорщина перебуває в «дуже хороших відносинах» з адміністрацією Трампа.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Зауважимо, що Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Щодо Китаю, то Трамп заявив, що КНР обкладається 34% митами на додаток до попередніх 20%. Росії серед країн, щодо яких запроваджені мита, немає. Представник Білого дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи».

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити «багато грошей», щоб скасувати нові тарифи, які він назвав «ліками».

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Теги: Сійярто Угорщина Єврокомісія тарифи США

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