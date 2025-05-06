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Комітет Ради підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини з США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Комітет Ради підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини з США
Юлія Свириденко та Скотт Бессант підписали угоду про надра
фото: Юлія Свириденко/Facebook

Ратифікація угоди у парламенті відбудеться 8 травня

Комітет з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини з США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

«За» – 11 голосів, утримався – один (Андрій Шараскін).

«Була внесена пропозиція у текст рішення комітету: будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови, не можуть протирічити цій угоді. Ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів», – зазначив Железняк.

Ратифікація у парламенті відбудеться 8 травня.

Як відомо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Про це повідомила міністерка фінансів Юлія Свириденко. Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною, а фонд створюється 50/50.

До слова, у Верховній Раді розгортається дискусія навколо нещодавно підписаної угоди про співпрацю у сфері корисних копалин між Україною та Сполученими Штатами Америки. Депутати фракції «Європейська Солідарність» ініціювали термінове обговорення деталей угоди, вимагаючи зустрічі керівництва держави та урядовців з народними депутатами.

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Теги: корисні копалини Верховна Рада Ярослав Железняк

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