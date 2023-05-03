ЄС негайно розпочинають відправку Україні боєприпасів на мільярд євро – Шмигаль

Посли схвалили рішення про допомогу в рамках Європейського фонду миру

Країни Європейського Союзу розпочнуть відправку Україні боєприпасів на мільярд євро зі своїх складів протягом найближчого часу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

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Він нагадав, що країни Євросоюзу пообіцяли поставити Україні боєприпаси вартістю 2 млрд євро. «Країни-члени ЄС вже зараз надішлють боєприпаси зі своїх складів на 1 млрд євро. Ще 1 млрд євро Євросоюз виділяє на їхні спільні подальші закупівлі для України», – уточнив глава уряду.

До відома сьогодні, 3 травня, шведське головування у Раді ЄС підтверджує, що посли схвалили рішення про допомогу в рамках Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

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Шмигаль також звернув увагу, що Європа збільшує можливості виробництва боєприпасів. На цю сферу спрямують ще 1 мільярд євро.

Раніше повідомлялося, що Україна та Євросоюз у січні підписали меморандум про виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.