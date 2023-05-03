Головна Країна Політика
search button user button menu button

ЄС негайно розпочинають відправку Україні боєприпасів на мільярд євро – Шмигаль

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС негайно розпочинають відправку Україні боєприпасів на мільярд євро – Шмигаль
фото з відкритих джерел

Посли схвалили рішення про допомогу в рамках Європейського фонду миру

Країни Європейського Союзу розпочнуть відправку Україні боєприпасів на мільярд євро зі своїх складів протягом найближчого часу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

Він нагадав, що країни Євросоюзу пообіцяли поставити Україні боєприпаси вартістю 2 млрд євро. «Країни-члени ЄС вже зараз надішлють боєприпаси зі своїх складів на 1 млрд євро. Ще 1 млрд євро Євросоюз виділяє на їхні спільні подальші закупівлі для України», – уточнив глава уряду.

До відома сьогодні, 3 травня, шведське головування у Раді ЄС підтверджує, що посли схвалили рішення про допомогу в рамках Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Шмигаль також звернув увагу, що Європа збільшує можливості виробництва боєприпасів. На цю сферу спрямують ще 1 мільярд євро.

Раніше повідомлялося, що Україна та Євросоюз у січні підписали меморандум про виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

Читайте також: ЄС обіцяє Україні потужну фінансову допомогу
Теги: міністр Європа Меморандум Україна боєприпаси Денис Шмигаль війна гуманітарна допомога допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У переліку зброї фігурують далекобійні ракети
Велика Британія планує закупити для України далекобійні ракети: яка дальність у переліку
30 квiтня, 01:22
Глава держави підкреслив, що для нього найголовніше, щоб не було вагань у прийнятті рішень
Президент розповів, чи шкодує про якісь свої дії з початку війни
29 квiтня, 13:54
28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети
Ракетний удар по Умані: кількість загиблих зросла до 19
28 квiтня, 16:56
Енергетичні компанії закликали ЗМІ не розповсюджувати неправдиву і неперевірену інформацію щодо роботи енергетиків під час війни
ДТЕК заявила про найбільшу медіаатаку на енергетичні компанії з часів війни
24 квiтня, 23:27
Банкова пояснила, як Україна зриває стратегічний план Кремля
Банкова пояснила, як Україна зриває стратегічний план Кремля
20 квiтня, 13:03
«Треба вбивати неповнолітніх, жінок, усіх». Окупант розповідає дружині про доручення командування (аудіо)
«Треба вбивати неповнолітніх, жінок, усіх». Окупант розповідає дружині про доручення командування (аудіо)
17 квiтня, 17:08
Аеропорт Гостомеля після відходу окупантів
Намагалися висадити десант: генерал Павлюк розповів, як окупанти планували захопити Київ
11 квiтня, 11:22
У злитих документах є плани щодо контрнаступу України
Україна змінила воєнні плани після витоку документів Пентагону – CNN
10 квiтня, 06:14
Усі члени Альянсу погоджуються, що членство в НАТО не може обговорюватися всерйоз, поки в Україні триває війна
Три держави проти «дорожньої карти» вступу України в НАТО – Financial Times
6 квiтня, 21:52

Політика

«Залишимо це трибуналу»: Зеленський прокоментував ймовірну атаку на Путіна
«Залишимо це трибуналу»: Зеленський прокоментував ймовірну атаку на Путіна
ЄС негайно розпочинають відправку Україні боєприпасів на мільярд євро – Шмигаль
ЄС негайно розпочинають відправку Україні боєприпасів на мільярд євро – Шмигаль
Слуга народу б’є на сполох: після «яєчного» скандалу у Міноборони зріє «яблучний»
Слуга народу б’є на сполох: після «яєчного» скандалу у Міноборони зріє «яблучний»
Хто атакував Кремль? Банкова попередила про теракт РФ
Хто атакував Кремль? Банкова попередила про теракт РФ
Причетність України до атаки над Кремль: Банкова відповіла РФ
Причетність України до атаки над Кремль: Банкова відповіла РФ
ЗРК IRIS-T в Україні: генерал показав комплекс у роботі (відео)
ЗРК IRIS-T в Україні: генерал показав комплекс у роботі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Анастасія Радіна: Міноборони перейшло від закупок яєць за 170 грн до яблук по 51 грн
8518
В Україні змінюється порядок надання відпусток. Рада підтримала закон
6500
Борець із лісовою мафією: як депутати висміяли ініціативу Тищенка
6198
Нічний терор: стало відомо, чим окупанти атакували Київ
6090
Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області
2990
«Замах» на Сергія Аксьонова: з’явилося відео затримання «українських агентів»

Новини

На Харківщині фермер розробив безпілотник для розмінування полів (відео)
Сьогодні, 16:36
Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Сьогодні, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
Вчора, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
Вчора, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
1 травня, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
1 травня, 13:41

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту