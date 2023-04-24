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ДТЕК заявила про найбільшу медіаатаку на енергетичні компанії з часів війни

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
ДТЕК заявила про найбільшу медіаатаку на енергетичні компанії з часів війни
Енергетичні компанії закликали ЗМІ не розповсюджувати неправдиву і неперевірену інформацію щодо роботи енергетиків під час війни
фото dtek

Після закінчення зими випробування енергетиків не закінчились, а ракетні атаки змінились на інформаційні

Енергетичні компанії закликали ЗМІ не розповсюджувати неправдиву і неперевірену інформацію щодо роботи енергетиків під час війни.

Про це написав у Facebook генеральній директор «Д.Трейдинг» Дмитро Маляр.

«Сьогодні компанія ДТЕК зазнала спланованої медіаатаки, яких не було з початку війни. Технологія наступна: публікується авторська колонка зі складним викладом суперечливих суб’єктивних фактів перемежованих з ринковою термінологією. Висновки автора статті та наведені тези незрозумілі для абсолютної більшості читачів. Але важливо інше – зміст має другорядне значення, бо використовується яскравий заголовок. При цьому ніде не зазначається, що це суб’єктивна думка автора блогу, а не журналістський матеріал видання», – сказав він.

Маляр також додав, що ДТЕК – важлива на ринку компанія, і хоча вона суттєво менше за державний сектор в енергетиці, але завжди була мішенню лобістів і медіакіллерів. Багато в чому вони досі мають можливість атакувати енергокомпанії, тому що ринок електроенергії все ще не лібералізований до кінця.

«ДТЕК працює на ринку електроенергії, виконуючи вимоги законодавства, зокрема Правил ринку. Згідно з якими всі продажі електроенергії мають бути забезпечені паливом: на складах ТЕС зберігається запас вугілля на понад 50 днів роботи, що перевищує всі встановлені нормативи. Все обладнання, яке не постраждало від обстрілів або було оперативно відновлене, готове до виробництва електроенергії. Компанія не потребує закупівлі будь-яких додаткових обсягів електроенергії ззовні для виконання своїх зобов’язань», – прокоментував він наведені у статті тези.

Маляр наголосив, що після закінчення зими випробування енергетиків не закінчились, а ракетні атаки змінились на інформаційні.

Додамо, за минулий тиждень з 17 по 23 квітня енергетики ДТЕК повернули світло 62 тисячам сімей у 72 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій області, йдеться в повідомленні компанії.

 

Теги: енергетика ринок Україна

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