«Треба вбивати неповнолітніх, жінок, усіх». Окупант розповідає дружині про доручення командування (аудіо)

Дружина загарбника не дивується новині про звірячі вбивства, скоєні чоловіком, і навпаки, виправдовує дії росіян

Російські загарбники – справжні нелюди, які готові вбивати дітей і жінок. Про це свідчить нове перехоплення, яке нещодавно зробила СБУ на сході України.

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«Нам надо убивать несовершеннолетних, женщин, всех. Прикинь? Уничтожение полное сразу, вообще просто: «стреляйте, нах*й». Я готов, но я, если честно, подох*ел. Нам все объяснили: четырнадцати, восемнадцати, девушка, пох*й – просто наповал. Идем в зачистку», – розповідає своїй дружині російський військовий, якого відправили в Україну у грудні 2022 року.

На його дружину кремлівська пропаганда впливає ще ефективніше. Вона зовсім не дивується новині про звірячі вбивства, скоєні чоловіком, і навпаки, виправдовує дії росіян: «Мы когда дома были, смотрели новости, с тобой говорили на эту тему. Кто был мирный – все уехали».

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Зі свого боку українські захисники докладуть максимум зусиль, аби росіяни «уєхалі» додому якомога швидше і виключно в чорних пакетах. Робимо все, щоб притягнути всіх російських воєнних злочинців до відповідальності.

Наразі слідчі СБУ розслідують понад 34 тис. проваджень за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, триває 418-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зазнає чималих втрат, проте продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника.