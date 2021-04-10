«Слуги» повтікали. Стало відомо, хто з депутатів зірвав позачергове засідання Київської облради

Усю сімку «зниклих «слуг» розшукувало керівництво фракції. Депутати навіть відключили телефони

У четвер, 8 квітня, депутати Київської облради через брак кворуму не змогли зібратися на позачергове засідання, на якому мало бути ухвалено низку рішень щодо діяльності медичної галузі та протидії розповсюдженню коронавірусу. Це стало результатом відсутності групи депутатів від партії «Слуга народу». Про це повідомляє «Моя Київщина».

«Чергова сесія облради від самого початку (більше місяця тому) була запланована на 12 квітня, тобто на понеділок. Враховуючи вкрай складну ситуацію в облраді з більшістю (зокрема, відцентрові процеси в президентській «Слузі народу»), поспіх Склярова (Олександр Скляров, голова облради) скликати депутатів в цьому контексті, на перший погляд, виглядав досить дивно. Утім, як розповіли поінформовані джерела в облраді, всі фракції коаліції гарантували прихід своїх депутатів та голосування на сесії. Для багатьох було великою несподіванкою, що сесію вирішили зірвати саме народні обранці від «слуг», орієнтовні на нового очільника Київського обласного осередку «Слуги народу» Андрія Мотовиловця, після того, як з цієї посади відсторонили скандального нардепа Олександра Дубінського», – говориться в матеріалі.

«Власне, з самого початку підозри у спробах зриву приходу депутатів-«слуг» на засідання були саме по відношенню до Дубінського, який має свою групу депутатів у фракції. Але як показали подальші події, люди Дубінського – і сам нардеп – на засідання, де мали ухвалити рішення щодо боротьби з ковідом, прийшли. А от люди, які орієнтуються на Мотовиловця – ні», – розповів один з депутатів Київської облради.

За даними видання, йдеться про 7 осіб. Серед них ЗМІ стало відомо про три прізвища «слуг»-втікачів. Це – колишній представник «Батьківщини» Сергій Потрясаєв, який представляє Бровари, Олена Шуст, яка очолює Білоцерківський національний аграрний університет, ректором якого багато років був її нині покійний батько, ексрегіонал та «ляшківець» Анатолій Даниленко. Ще одним прогульником виявився депутат-«слуга» і колишній голова Таращанської РДА Вадим Пасічнюк.

Усю сімку «зниклих «слуг» розшукувало керівництво фракції. Депутати навіть відключили телефони.

У фракції «слуг» підозрюють, ці депутати не приїдуть на засідання облради і в понеділок, що змушує шукати новий формат більшості для ухвалення рішень. Як розповіли журналістам джерела на Лесі Українки, 1, голосів для позитивного голосування не вистачає. Ядро – «слуги» (без зниклих), «Батьківщина» та ОПЗЖ – складає 38 депутатів при мінімально необхідних 43.

Раніше у залі Київської обласної ради перед сесією сталася бійка: народний депутат від «Батьківщини» Костянтин Бондарєв накинувся на депутата Київської облради від партії «За майбутнє» Володимира Сабадаша.