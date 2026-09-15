Помер багаторічний мер Івано-Франківська Віктор Анушкевичус

Віктор Анушкевичус очолював Івано-Франківськ у 2006–2015 роках

Помер колишній міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Йому було 63 роки. Про смерть політика повідомив чинний мер міста Руслан Марцінків передає «Главком».

Марцінків підкреслив, що за час керівництва Анушкевичуса Івано-Франківськ почав активно розвивати міжнародні зв'язки та здобув багато нових партнерів за кордоном.

Посадовець також розповів, що майже два роки працював секретарем міської ради під керівництвом Анушкевичуса. За його словами, вони по-різному бачили розвиток Івано-Франківська, однак їх об'єднували любов до міста та прагнення зробити його кращим.

«Від імені громади дякуємо Віктору Андрюсовичу за працю для нашого міста», – написав міський голова.

Марцінків висловив співчуття дружині Анушкевичуса Лідії, його рідним, близьким і колегам. Дату та час похорону колишнього міського голови повідомлять згодом.

Віктор Анушкевичус народився 15 листопада 1962 року у Воркуті в українсько-литовській родині, а після завершення заслання батька сім'я переїхала до Шепетівки на Хмельниччині. У 1986 році закінчив Вінницький політехнічний інститут, а у 2010-му – Національну академію державного управління при Президентові України. У 1988 році переїхав до Івано-Франківська, де працював інженером-конструктором, а згодом зайнявся підприємництвом.



У 2002 році вперше став депутатом Івано-Франківської міської ради, а у 2006 році був обраний міським головою, отримавши 50% голосів виборців. У 2010 році Анушкевичуса переобрали мером Івано-Франківська на другий термін. За внесок у розвиток міжнародних зв'язків він був відзначений державними нагородами Литви та Польщі.

Нагадаємо, 14 вересня стало відомо про смерть віцепрезидента Світового конгресу українців у Південній Європі та голови Спілки українців Португалії Павла Садохи. Йому було 56 років. Садоха багато років представляв інтереси української громади в Португалії та активно підтримував Україну. Він також був одним із засновників Спілки українців Португалії та очолював організацію з 2011 року.