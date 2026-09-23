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Кислиця показав «ООН 2026 року», опублікувавши фото крісел зали, що розсипаються від старості

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кислиця показав «ООН 2026 року», опублікувавши фото крісел зали, що розсипаються від старості
ООН залишається головним міжнародним майданчиком для обговорення війни в Україні
фото: Reuters

Український дипломат заявив, що організація потребує глибокої перебудови та втратила роль «стовпа світу»

Колишній постійний представник України при ООН, а нині перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця опублікував фото старих і пошарпаних крісел у залі Організації Об’єднаних Націй, назвавши зображення «ООН 2026 року». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис з кадрами зали засідань.  

Кадри понівечених стільців у залі засідань Ради ООН
Кадри понівечених стільців у залі засідань Ради ООН
фото: Сергій Кислиця/X

«ООН: версія 2026 року. Зала конференцій №1. Вона стара, втратила себе і потребує ґрунтовної перебудови», – написав Кислиця. Дипломат зазначив, що частина людей закликає ООН повернутися до своїх «коренів». Водночас він провів історичну паралель із заснуванням організації.

«Стебло ООН виросло з насіння, посіяного в Ялті Сталіним, Рузвельтом і Черчиллем, і більше не є стовпом світового порядку», – заявив Кислиця. За його словами, проблема організації полягає, зокрема, у роботі Ради Безпеки ООН.

«Чи здатен наступний генеральний секретар допомогти їй знайти себе? Я так не думаю – принаймні доти, доки злочинний московський режим продовжує топити Раду Безпеки та ООН у крові. Щодня. Роками. На очах у всіх», – написав український дипломат.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Під час промови він зробив низку заяв про війну Росії проти України, Іран, штучний інтелект, економіку США, Венесуелу та роль Сполучених Штатів у світі. 

Лідер США також наголосив на тому, що організацію пора реформувати, нагадавши, що 22% бюджету організації фінансується американським коштом. 

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Теги: ООН політика Сергій Кислиця

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