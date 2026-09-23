Кислиця показав «ООН 2026 року», опублікувавши фото крісел зали, що розсипаються від старості
Український дипломат заявив, що організація потребує глибокої перебудови та втратила роль «стовпа світу»
Колишній постійний представник України при ООН, а нині перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця опублікував фото старих і пошарпаних крісел у залі Організації Об’єднаних Націй, назвавши зображення «ООН 2026 року». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис з кадрами зали засідань.
«ООН: версія 2026 року. Зала конференцій №1. Вона стара, втратила себе і потребує ґрунтовної перебудови», – написав Кислиця. Дипломат зазначив, що частина людей закликає ООН повернутися до своїх «коренів». Водночас він провів історичну паралель із заснуванням організації.
«Стебло ООН виросло з насіння, посіяного в Ялті Сталіним, Рузвельтом і Черчиллем, і більше не є стовпом світового порядку», – заявив Кислиця. За його словами, проблема організації полягає, зокрема, у роботі Ради Безпеки ООН.
«Чи здатен наступний генеральний секретар допомогти їй знайти себе? Я так не думаю – принаймні доти, доки злочинний московський режим продовжує топити Раду Безпеки та ООН у крові. Щодня. Роками. На очах у всіх», – написав український дипломат.
Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Під час промови він зробив низку заяв про війну Росії проти України, Іран, штучний інтелект, економіку США, Венесуелу та роль Сполучених Штатів у світі.
Лідер США також наголосив на тому, що організацію пора реформувати, нагадавши, що 22% бюджету організації фінансується американським коштом.
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