Соратники Виктора Ющенко поздравили экс-президента с днем рождения

Бывшие советники третьего президента сравнивают его с украинскими классиками

Сегодня, 23 февраля, исполняется 64 года третьему президенту Украины Виктору Ющенко. Бывшего лидера страны поздравила заслуженный деятель искусств Украины Валентина Руденко, которая выступала его советницей, пишет «Главком». На своей странице в Facebook Руденко опубликовала патетический пост, в котором утверждает, что Виктор Ющенко

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Виктор Ющенко

Бывшие советники третьего президента сравнивают его с украинскими классиками

Сегодня, 23 февраля, исполняется 64 года третьему президенту Украины Виктору Ющенко. Бывшего лидера страны поздравила заслуженный деятель искусств Украины Валентина Руденко, которая выступала его советницей, пишет «Главком».

На своей странице в Facebook Руденко опубликовала патетический пост, в котором утверждает, что Виктор Ющенко является «безусловно исторической фигурой» и говорит, что «его можно любить за все, за что можно любить Моцарта, Шевченко или Николая Гоголя».

«Я люблю в ВАЮ (Виктора Андреевича Ющенко - ред.) все – его ясный и бездонный ум, его волю и твердость, его бесстрашие и упорство, его креативность и художественный вкус, его юмор и остроумие. Он опередил свое время, он опередил свою страну и свой народ, отдав им все, что дал ему Господь – красоту, ум, талант и душу. Он отдал своей стране всю свою жизнь», - восхваляет экс-президента его советница.

К этой публикации присоединены Ирина Ванникова (экс-пресс-секретарь президента), а также радикалы Игорь Мосийчук и Андрей Лозовой.