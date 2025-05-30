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Кабмін призначив нового голову Держкіно

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кабмін призначив нового голову Держкіно
Андрій Осіпов з січня 2017 року очолює Одеську кіностудію
фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

Андрій Осіпов став головою Державного агентства України з питань кіно

Сьогодні, 30 травня, Кабінет міністрів України призначив продюсера Андрія Осіпова головою Державного агентства України з питань кіно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

За даними міністерства, Андрій Осіпов є членом Національної спілки кінематографістів, експертом комісії з надання грантів президента молодим діячам у галузі кінематографії, співзасновником та членом оргкомітету Українського національного кінофестивалю Cinema for Victory, а також головою Ради з державної підтримки кінематографії.

Нагадаємо, що з січня 2017 року Осіпов очолює Одеську кіностудію, яка належить відомому столичному забудовнику («Сага девелопмент») Андрію Вавришу. Скандально відомий девелопер, до слова, є другом та бізнес-партнером попереднього керівника Офісу президента Андрія Богдана. Треба додати: влітку 2020 року тодішній міністр культури Олександр Ткаченко продав пакет своїх акцій ПрАТ «Одеська кіностудія» в розмірі 25% банкіру Олександру Морозову.

До слова, наприкінці грудня 2024 року Державне агентство України з питань кіно провело масштабну роздачу бюджетних грошей на виробництво фільмів. Майже п’ять десятків договорів на загальну суму 497,5 млн грн з’явилися у системі ProZorro. Востаннє Держкіно роздавало такі великі гранти у серпні-вересні 2022 року. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Пів мільярда – на кіно. Кого пустили у державний «Голівуд».

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Теги: Кабмін Держкіно Андрій Осіпов

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