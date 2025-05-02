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Кабмін зареєстрував проєкт закону про ратифікацію угоди про надра між Україною та США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Кабмін зареєстрував проєкт закону про ратифікацію угоди про надра між Україною та США
Законопроєкт оприлюднили на сайті парламенту під номером №0309.
фото з відкритих джерел

Україна та США підписали угоду про надра 30 квітня

Кабмін зареєстрував проєкт закону про ратифікацію угоди про надра між Україною та США. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук., передає «Главком».

Законопроєкт оприлюднили на сайті парламенту під номером №0309.

Зазначається, що проєкт Закону «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови» (реєстр. № 0309) зареєстровано у Верховній Раді України Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи.

Кабмін зареєстрував проєкт закону про ратифікацію угоди про надра між Україною та США фото 1

Нагадаємо, Кабінет міністрів опублікував угоду між урядами України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Зазначимо, що Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови.

«Спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписала угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна», – написала Юлія Свириденко.

Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу.

Бессент дав зрозуміти, що мінеральна угода є чітким знаком політичної налаштованості Вашингтона на підтримку українського суверенітету.

Як зазначив Зеленський, укладання угоди є першим результатом його розмови з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.

Також ми писали, що угода між Україною та США про надра стосується 57 мінералів. Підписаний у Вашингтоні документ встановлює політичні параметри співпраці, але чимало деталей будуть прописані у наступній, «технічній угоді».  

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Теги: закон законопроєкт корисні копалини Верховина Кабмін

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