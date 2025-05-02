Кабмін зареєстрував проєкт закону про ратифікацію угоди про надра між Україною та США
Україна та США підписали угоду про надра 30 квітня
Кабмін зареєстрував проєкт закону про ратифікацію угоди про надра між Україною та США. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук., передає «Главком».
Законопроєкт оприлюднили на сайті парламенту під номером №0309.
Зазначається, що проєкт Закону «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови» (реєстр. № 0309) зареєстровано у Верховній Раді України Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи.
Нагадаємо, Кабінет міністрів опублікував угоду між урядами України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
Зазначимо, що Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови.
«Спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписала угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна», – написала Юлія Свириденко.
Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу.
Бессент дав зрозуміти, що мінеральна угода є чітким знаком політичної налаштованості Вашингтона на підтримку українського суверенітету.
Як зазначив Зеленський, укладання угоди є першим результатом його розмови з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.
Також ми писали, що угода між Україною та США про надра стосується 57 мінералів. Підписаний у Вашингтоні документ встановлює політичні параметри співпраці, але чимало деталей будуть прописані у наступній, «технічній угоді».
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