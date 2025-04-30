«Податок на OLX». Гетманцев пообіцяв пом’якшити скандальний законопроєкт уряду

За словами нардепа, діяльність бізнесу, який працює через цифрові платформи без реєстрації, буде оподатковуватись в обов’язковому порядку

Мінфін пропонує оподатковувати продаж особистих речей через українські комерційні інтернет-платформи на кшталт OLX та Prom

Законопроєкт Кабінету міністрів щодо оподаткування доходів, отриманих фізичними особами через цифрові торгові платформи на кшталт OLX, Prom та інші, допрацює Верховна Рада. В ньому буде передбачена норма, за якою клієнти платформ не будуть сплачувати податки за несистемний продаж особистих речей. Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Я переконаний, що ми під час його розгляду передбачимо норму, за якою несистемний продаж особистих речей не буде оподатковуватись через введення неоподатковуваного мінімуму», – заявив нардеп.

Натомість Гетманцев зазначив, що діяльність бізнесу, який працює через цифрові платформи без реєстрації, буде оподатковуватись в обов’язковому порядку.

29 квітня Кабмін схвалив законопроєкт про податок на доходи через цифрові платформи. У мережах здійнявся галас, тому що люди не забажали сплачувати податок вдруге, коли вони це вже зробили раніше.

Сам проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи» передбачає оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих від продажу товарів або надання послуг через онлайн-платформи.

Що передбачається:

Запровадження податку 5% на доходи фізичних осіб (ПДФО) плюс 5% військового збору. Тобто 10% з доходу, отриманого через цифрові платформи.

Оператори цифрових платформ будуть визначені податковими агентами. Вони автоматично стягуватимуть податки з продавців при виплаті доходу.

Податок розповсюджуватиметься на продаж товарів, надання послуг, оренду нерухомості та транспортних засобів, особисті послуги.

Продавцем вважатиметься особа, яка здійснила хоча б одну операцію за звітний період, за яку отримала дохід.

Якщо протягом календарного року здійснено не більше трьох продажів товарів через платформу на загальну суму, яка не перевищує еквівалент €2 тис. євро, фізична особа має право не відкривати поточний рахунок в банку для здійснення звітної діяльності, а використовувати наявні поточні рахунки в банку, відкриті для власних потреб.

Платформи будуть зобов’язані передавати до Державної податкової служби інформацію про продавців та їхні доходи.

Будуть оподатковуватися такі види діяльності:

надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів;

надання особистих послуг.

В Україні таку діяльність здійснюють маркетплейси Rozetka, Prom, Olx, платформи нерухомості, до прикладу ЛУН, сервіси онлайн-таксі Bolt, Uklon тощо.

Нагадаємо, що «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів України розповів детально, як оподатковуватимуться продавці на онлайн-платформах. Законопроєкт передбачає оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих від продажу товарів або надання послуг через онлайн-платформи. А значить в Україні може з'явитися 10% податок на доходи від продажу товарів і надання послуг через онлайн-платформи, такі як OLX, Rozetka, Prom та інші.

Також за даними Податкової за перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору. Це в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період торік.

Раніше міністр фінансів Сергія Марченка під час години запитань до уряду у Верховній Раді розповів про найближчий план Мінфіну – це підготовка бюджетної декларації на 2026-2028 роки. Натомість жодних планів щодо фіскалізації та підвищення податків під час підготовки державного бюджету на 2026 рік не передбачено.