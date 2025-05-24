Тариф на світло: скільки платитимуть українці з 1 червня

До листопада вартість електроенергії для населення залишиться без змін

Згідно з постановою Кабінету міністрів, українці й надалі платитимуть за ставкою 4,32 грн за кВт/год. Це рішення діятиме до 31 жовтня 2025 року. Про це пише «Главком».

Таким чином, до листопада вартість електроенергії для населення залишиться без змін. У червні українці продовжать платити 4,32 грн за кВт/год. Варто зазначити, що для власників двозонних лічильників передбачено знижені тарифи в нічний час. Від 23:00 до 07:00 вартість електроенергії становитиме 2,16 грн за кВт/год.

Раніше, від 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року, для власників електричних опалювальних установок діяла пільгова ціна – 2,64 грн за кВт/год за умови, що їхнє місячне споживання не перевищувало дві тисячі грн за кВт/год.

Однак у січні Кабмін змінив умови: тепер користувачі електроопалення оплачують повний тариф тільки за обсяги, що перевищують цей ліміт. За спожиту електроенергію в межах 2 тисяч кВт/год зберігається тариф 2,64 грн.

Раніше народна депутатка Ніна Южаніна оприлюднила дані щодо собівартості виробництва електроенергії в Україні, порівнявши їх із чинними тарифами для населення та бізнесу. За її словами, ціна для споживачів у рази перевищує реальну собівартість, що призводить до накопичення величезних нерозподілених прибутків у державних енергокомпаній.

Також для уникнення енергетичної кризи влітку Україні слід переглянути чинні прайс-кепи.