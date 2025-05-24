Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Тариф на світло: скільки платитимуть українці з 1 червня

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Тариф на світло: скільки платитимуть українці з 1 червня
У червні українці продовжать платити 4,32 грн за кВт/год
фото з відкритих джерел

До листопада вартість електроенергії для населення залишиться без змін

 

Згідно з постановою Кабінету міністрів, українці й надалі платитимуть за ставкою 4,32 грн за кВт/год. Це рішення діятиме до 31 жовтня 2025 року. Про це пише «Главком».

Таким чином, до листопада вартість електроенергії для населення залишиться без змін. У червні українці продовжать платити 4,32 грн за кВт/год. Варто зазначити, що для власників двозонних лічильників передбачено знижені тарифи в нічний час. Від 23:00 до 07:00 вартість електроенергії становитиме 2,16 грн за кВт/год.

Раніше, від 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року, для власників електричних опалювальних установок діяла пільгова ціна – 2,64 грн за кВт/год за умови, що їхнє місячне споживання не перевищувало дві тисячі грн за кВт/год.

Однак у січні Кабмін змінив умови: тепер користувачі електроопалення оплачують повний тариф тільки за обсяги, що перевищують цей ліміт. За спожиту електроенергію в межах 2 тисяч кВт/год зберігається тариф 2,64 грн.

Раніше народна депутатка Ніна Южаніна оприлюднила дані щодо собівартості виробництва електроенергії в Україні, порівнявши їх із чинними тарифами для населення та бізнесу. За її словами, ціна для споживачів у рази перевищує реальну собівартість, що призводить до накопичення величезних нерозподілених прибутків у державних енергокомпаній.

Також для уникнення енергетичної кризи влітку Україні слід переглянути чинні прайс-кепи. 

Читайте також:

Теги: ліміт населення українці тарифи Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жоден росіянин не називав якісь ідеологічні мотиви, якусь віру у вищі цінності, якусь високу мету цієї війни
Росіянине, що ти розраховуєш за це отримати?
19 травня, 11:13
11 травня – День матері в Україні
11 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 травня, 00:01
Гарріс розкритикував Трампа у своїй першій гучній промові після інавгурації
Камала Гарріс закликала американців об'єднатися проти Трампа
1 травня, 16:53
Житло у Польщі користується підвищеним попитом у іноземців
Українці масово скуповують житло у Польщі: скільки коштує квартира
6 травня, 10:50
У Вашингтоні росіяни провели «Безсмертний полк», до них вийшли українці (відео)
У Вашингтоні росіяни провели «Безсмертний полк», до них вийшли українці (відео)
4 травня, 09:19
Трамп наполягав на тому, що іноземні країни, а не американці, несуть кінцеву ціну торговельної війни
Адміністрація Трампа визнала тарифний провал: американці платитимуть більше
20 травня, 09:08
Падіння ВВП на 96 млрд та експорту на 98 млрд: в «Укрпромзовнішекспертизі» оцінили наслідки підвищення тарифу Укрзалізниці
Падіння ВВП на 96 млрд та експорту на 98 млрд: в «Укрпромзовнішекспертизі» оцінили наслідки підвищення тарифу Укрзалізниці
22 травня, 12:31
Особливу відзнаку №1 за мужність, незламність і військову службу Україні отримав морський піхотинець Роман Городенський
Захисник Маріуполя очолив Топ-100 українців за версією відомого журналу
Вчора, 12:58
Українці продовжують залишати батьківщину
Україну з початку року залишили 100 тис. осіб: в яких країнах найбільше біженців
Вчора, 13:48

Особисті фінанси

Тариф на світло: скільки платитимуть українці з 1 червня
Тариф на світло: скільки платитимуть українці з 1 червня
Глава аграрної конфедерації розповів, як холодна весна вплине на ціни на продукти
Глава аграрної конфедерації розповів, як холодна весна вплине на ціни на продукти
Куди інвестувати після війни: експерт назвав перспективний регіон України
Куди інвестувати після війни: експерт назвав перспективний регіон України
«Американці роблять це понад сто років». Фінансист пояснив українцям, як гарно заробити
«Американці роблять це понад сто років». Фінансист пояснив українцям, як гарно заробити
В Україні стрімко зросли ціни на яблука
В Україні стрімко зросли ціни на яблука
Множать на чотири. Депутатка порівняла собівартість електроенергії з тарифами
Множать на чотири. Депутатка порівняла собівартість електроенергії з тарифами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 травня: ситуація на фронті
129K
Лавров раптово висунув претензії до Кучми. Все через книгу, видану 22 роки тому
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 травня 2025
40K
ЗМІ оприлюднили інформацію про всіх дружин Портнова
19K
Столиця у вогні: кияни у соцмережах згуртувались у найтемнішу ніч
16K
Польські виборці змінили прихильність після президентських дебатів

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
Сьогодні, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
Сьогодні, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
Вчора, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua