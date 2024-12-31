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Пів мільярда на кіно. Хто отримав державні гранти (список)

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Пів мільярда на кіно. Хто отримав державні гранти (список)
Майже п’ять десятків договорів на загальну суму 497,5 млн грн з’явилися у системі ProZorro
колаж: glavcom.ua

Найбільше бюджетних коштів дісталося Денису Тарасову, який мав спільний продакшн із «кварталівцями»

Наприкінці грудня 2024 року Державне агентство України з питань кіно провело масштабну роздачу бюджетних грошей на виробництво фільмів. Майже п’ять десятків договорів на загальну суму 497,5 млн грн з’явилися у системі ProZorro. Востаннє Держкіно роздавало такі великі гранти у серпні-вересні 2022 року. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Пів мільярда – на кіно. Кого пустили у державний «Голівуд».

Цього разу фінансування одержали переможці 19-го конкурсного відбору (пітчингу). Однак і при цьому відборі знову не обійшлося без пікантних моментів. У пул виробників фільмів, яких держава щедро засипає грошима, потрапили компанії, в яких засвітилися… теперішні члени Ради з державної підтримки кінематографії. Загалом, цим компаніям перепало з бюджету 54,6 млн грн.

У грудні Держкіно підписало два договори з ТОВ «Український продюсерський Хаб» на виробництво фільму «Будинок з химерами» і серіалу «Екстрена допомога». Держава дає 24 млн грн на «Будинок з химерами» (загальний бюджет фільму складає 45,2 млн грн; фільм про епоху нової забудови Києва початку XX століття) і 12,6 млн грн – на «Екстрену допомогу», де  описується експеримент із заміни традиційних екіпажів «швидких» на «парамедичні» (кошторис – 25,2 млн грн). Режисером-постановником обох стрічок є… член Ради з державної підтримки кінематографії Денис Тарасов.

Денис Тарасов
Денис Тарасов

Прізвище Тарасова на слуху серед кіноспільноти завдяки його фільму «Божевільні», який здобув спеціальну відзнаку на Варшавському міжнародному кінофестивалі восени минулого року. Ще у фільмотеці члена Ради з державної підтримки кінематографії є цікавий досвід роботи зі студією «Квартал 95», коли там працював теперішній президент Володимир Зеленський. У 2016 році Тарасов виступив режисером серіалу «Пацики». «Кварталівці» зняли серіал на замовлення каналу ICTV.

Кілька слів про компанію, яка зніматиме «Будинок з химерами» і «Екстрену допомогу». Кінцевим бенефіціаром ТОВ «Український продюсерський Хаб» є киянин Сергій Литвиненко.  За даними аналітичної системи YouControl, фірма належить до групи  UP Hub, співласником якої є екснардеп і голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у 2014-2019 роках Юрій Артеменко.

Юрій Артеменко
Юрій Артеменко
фото: УНІАН

Також фортуна посміхнулася іншому члену Ради з державної підтримки кінематографії Володимиру Мулу. ТОВ «ТелеПростірСтудіо», де він офіційно рахується директором, отримало 2 млн грн з бюджету на виробництво фільму «Футбол в окопах». Сума держфінансування має повністю покрити витрати зйомки стрічки.

Володимир Мула є режисером-постановником цього фільму, який «описує рідкісну для мирного часу взаємодію двох, здавалося б, далеких одна від одної соціальних груп: військовиків та футболістів». Герої фільму – бійці 13 бригади НГУ «Хартія», які перебувають на передовій на Харківщині.

Володимир Мула
Володимир Мула

До речі, у травні цього року пан Мула удостоївся міжнародного визнання, ставши першим українським режисером-лауреатом премії «Еммі». У партнерстві з британським колегою Алексом Ґейлом український режисер зняв документальний серіал про донецький футбольний клуб «Шахтар».

Перепало від держави 16 млн грн ТОВ «Тет-Продакшн», керівником якого є Акім Галімов, також нинішній член Ради з державної підтримки кінематографії, який співпрацює з холдингом «1+1». Компанія Галімова покаже два серіали: «Виговський» (про шпигуна України у Польщі, який підозрюється в зраді Батьківщини; всього планується вісім серій по 45 хвилин кожна) і «Живий» (про командира роти з позивним «Мамай», який випадково потрапляє в тил ворога).

Акім Галімов
Акім Галімов

Нагадаємо, що колишній британський прем’єр-міністр Борис Джонсон зіграв самого себе у новорічному українському художньому фільмі «Потяг у 31 грудня».

Теги: Держбюджет Держкіно

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