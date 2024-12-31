Пів мільярда на кіно. Хто отримав державні гранти (список)

Найбільше бюджетних коштів дісталося Денису Тарасову, який мав спільний продакшн із «кварталівцями»

Наприкінці грудня 2024 року Державне агентство України з питань кіно провело масштабну роздачу бюджетних грошей на виробництво фільмів. Майже п’ять десятків договорів на загальну суму 497,5 млн грн з’явилися у системі ProZorro. Востаннє Держкіно роздавало такі великі гранти у серпні-вересні 2022 року. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Пів мільярда – на кіно. Кого пустили у державний «Голівуд».

Цього разу фінансування одержали переможці 19-го конкурсного відбору (пітчингу). Однак і при цьому відборі знову не обійшлося без пікантних моментів. У пул виробників фільмів, яких держава щедро засипає грошима, потрапили компанії, в яких засвітилися… теперішні члени Ради з державної підтримки кінематографії. Загалом, цим компаніям перепало з бюджету 54,6 млн грн.

У грудні Держкіно підписало два договори з ТОВ «Український продюсерський Хаб» на виробництво фільму «Будинок з химерами» і серіалу «Екстрена допомога». Держава дає 24 млн грн на «Будинок з химерами» (загальний бюджет фільму складає 45,2 млн грн; фільм про епоху нової забудови Києва початку XX століття) і 12,6 млн грн – на «Екстрену допомогу», де описується експеримент із заміни традиційних екіпажів «швидких» на «парамедичні» (кошторис – 25,2 млн грн). Режисером-постановником обох стрічок є… член Ради з державної підтримки кінематографії Денис Тарасов.

Денис Тарасов

Прізвище Тарасова на слуху серед кіноспільноти завдяки його фільму «Божевільні», який здобув спеціальну відзнаку на Варшавському міжнародному кінофестивалі восени минулого року. Ще у фільмотеці члена Ради з державної підтримки кінематографії є цікавий досвід роботи зі студією «Квартал 95», коли там працював теперішній президент Володимир Зеленський. У 2016 році Тарасов виступив режисером серіалу «Пацики». «Кварталівці» зняли серіал на замовлення каналу ICTV.

Кілька слів про компанію, яка зніматиме «Будинок з химерами» і «Екстрену допомогу». Кінцевим бенефіціаром ТОВ «Український продюсерський Хаб» є киянин Сергій Литвиненко. За даними аналітичної системи YouControl, фірма належить до групи UP Hub, співласником якої є екснардеп і голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у 2014-2019 роках Юрій Артеменко.

Юрій Артеменко фото: УНІАН

Також фортуна посміхнулася іншому члену Ради з державної підтримки кінематографії Володимиру Мулу. ТОВ «ТелеПростірСтудіо», де він офіційно рахується директором, отримало 2 млн грн з бюджету на виробництво фільму «Футбол в окопах». Сума держфінансування має повністю покрити витрати зйомки стрічки.

Володимир Мула є режисером-постановником цього фільму, який «описує рідкісну для мирного часу взаємодію двох, здавалося б, далеких одна від одної соціальних груп: військовиків та футболістів». Герої фільму – бійці 13 бригади НГУ «Хартія», які перебувають на передовій на Харківщині.

Володимир Мула

До речі, у травні цього року пан Мула удостоївся міжнародного визнання, ставши першим українським режисером-лауреатом премії «Еммі». У партнерстві з британським колегою Алексом Ґейлом український режисер зняв документальний серіал про донецький футбольний клуб «Шахтар».

Перепало від держави 16 млн грн ТОВ «Тет-Продакшн», керівником якого є Акім Галімов, також нинішній член Ради з державної підтримки кінематографії, який співпрацює з холдингом «1+1». Компанія Галімова покаже два серіали: «Виговський» (про шпигуна України у Польщі, який підозрюється в зраді Батьківщини; всього планується вісім серій по 45 хвилин кожна) і «Живий» (про командира роти з позивним «Мамай», який випадково потрапляє в тил ворога).

Акім Галімов

Нагадаємо, що колишній британський прем’єр-міністр Борис Джонсон зіграв самого себе у новорічному українському художньому фільмі «Потяг у 31 грудня».