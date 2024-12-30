Пів мільярда – на кіно. Кого пустили у державний «Голівуд»

У пул кіновиробників, що отримують бюджетне фінансування, потрапили компанії, близькі до членів оновленої Ради з державної підтримки кінематографії

Під ялинку Державне агентство України з питань кіно провело масштабну роздачу бюджетних грошей на виробництво фільмів. Майже п’ять десятків договорів на загальну суму 497,5 млн грн з’явилися у системі ProZorro. Востаннє Держкіно роздавало такі великі гранти у серпні-вересні 2022 року. Про це «Главком» писав тут: Єрмак Pictures представляє. Кому держава під час війни дала 200 млн на кіно

Цього разу фінансування одержали переможці 19-го конкурсного відбору (пітчингу), проведення якого збіглося у часі із ротацією членів Ради з державної підтримки кінематографії. До жовтня цю структуру очолював кінопродюсер Артем Колюбаєв, колишній бізнес-партнер чинного глави Офісу президента Андрія Єрмака. Тепер цю посаду обіймає продюсер Андрій Осіпов. Він досі очолює Одеську кіностудію, яка належить відомому столичному забудовнику («Сага девелопмент») Андрію Вавришу.

З жовтня 2024 року Раду з державної підтримки кінематографії очолив кінопродюсер Андрій Осіпов, який паралельно керує Одеською кіностудією столичного забудовника Андрія Вавриша фото: Одеська кіностудія/Facebook

Скандально відомий девелопер, до слова, є другом та бізнес-партнером попереднього керівника Офісу президента Андрія Богдана. Треба додати: влітку 2020 року тодішній міністр культури Олександр Ткаченко продав пакет своїх акцій ПрАТ «Одеська кіностудія» в розмірі 25% банкіру Олександру Морозову.

Що стосується функціоналу самої Ради, яка працює при Держкіно, то він доволі обширний: вона відбирає кандидатів та затверджує переможців на державне фінансування, а також слідкує за ефективним використанням коштів у галузі кіно. Робота кожного з членів Ради оплачується за рахунок платників податків. Виплати називаються стипендією, її розмір регулює Кабмін – зараз це майже 50 тис. грн щомісячно кожному.

«Главком» детально відслідковував діяльність переднього складу Ради з державної підтримки кінематографії, який перебрав відведений дворічний термін і врешті через рішення судів склав повноваження. Під час висвітлення цієї теми редакція зіткнулася з досі небаченим тиском з боку деяких представників кіноспільноти. Вони через надумані причини робили спроби цензурувати роботу журналістів «Главкома» і припинити поширенню інформації про їхню діяльність.

Отже новий склад Ради з державної підтримки кінематографії оперативно затвердив переможців 19 пітчингу. Однак і при цьому відборі знову не обійшлося без пікантних моментів. У пул виробників фільмів, яких держава щедро засипає грошима, потрапили компанії, в яких засвітилися… теперішні члени Ради з державної підтримки кінематографії!

У грудні Держкіно підписало два договори з ТОВ «Український продюсерський Хаб» на виробництво фільму «Будинок з химерами» і серіалу «Екстрена допомога». Держава дає 24 млн грн на «Будинок з химерами» (загальний бюджет фільму складає 45,2 млн грн; фільм про епоху нової забудови Києва початку XX століття) і 12,6 млн грн – на «Екстрену допомогу», де описується експеримент із заміни традиційних екіпажів «швидких» на «парамедичні» (кошторис – 25,2 млн грн). Режисером-постановником обох стрічок є… член Ради з державної підтримки кінематографії Денис Тарасов.

витяг із сайту Держкіно

витяг із сайту Держкіно

Режисером-постановником двох стрічок, які отримали держфінансуваня, є член Ради з державної підтримки кінематографії Денис Тарасов витяг із сайту Держкіно

Прізвище Тарасова на слуху серед кіноспільноти завдяки його фільму «Божевільні», який здобув спеціальну відзнаку на Варшавському міжнародному кінофестивалі восени минулого року. Ще у фільмотеці члена Ради з державної підтримки кінематографії є цікавий досвід роботи зі студією «Квартал 95», коли там працював теперішній президент Володимир Зеленський. У 2016 році Тарасов виступив режисером серіалу «Пацики». «Кварталівці» зняли серіал на замовлення каналу ICTV.

Кілька слів про компанію, яка зніматиме «Будинок з химерами» і «Екстрену допомогу». Кінцевим бенефіціаром ТОВ «Український продюсерський Хаб» є киянин Сергій Литвиненко. За даними аналітичної системи YouControl, фірма належить до групи UP Hub, співласником якої є екснардеп і голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у 2014-2019 роках Юрій Артеменко.

Також фортуна посміхнулася іншому члену Ради з державної підтримки кінематографії Володимиру Мулу. ТОВ «ТелеПростірСтудіо», де він офіційно рахується директором, отримало 2 млн грн з бюджету на виробництво фільму «Футбол в окопах». Сума держфінансування має повністю покрити витрати зйомки стрічки.

Член Ради з державної підтримки кінематографії Володимир Мула є режисером-постановником фільму «Футбол в окопах», який підтримало Держкіно витяг із сайту Держкіно

Володимир Мула є режисером-постановником цього фільму, який «описує рідкісну для мирного часу взаємодію двох, здавалося б, далеких одна від одної соціальних груп: військовиків та футболістів». Герої фільму – бійці 13 бригади НГУ «Хартія», які перебувають на передовій на Харківщині.

До речі, у травні цього року пан Мула удостоївся міжнародного визнання, ставши першим українським режисером-лауреатом премії «Еммі». У партнерстві з британським колегою Алексом Ґейлом український режисер зняв документальний серіал про донецький футбольний клуб «Шахтар».

Перепало від держави 16 млн грн ТОВ «Тет-Продакшн», керівником якого є Акім Галімов, також нинішній член Ради з державної підтримки кінематографії, який співпрацює з холдингом «1+1». Компанія Галімова покаже два серіали: «Виговський» (про шпигуна України у Польщі, який підозрюється в зраді Батьківщини; всього планується вісім серій по 45 хвилин кожна) і «Живий» (про командира роти з позивним «Мамай», який випадково потрапляє в тил ворога).

Найбільше бюджетної підтримки від Держкіно (30 млн грн; загальний бюджет – 53 млн грн ) дісталося ТОВ «Анімаград» на анімаційний фільм «Наша Файта». Головний герой – 30-річний заправник, який іде на війну у підрозділ «Чопські пірати», який складається з колишніх закарпатських контрабандистів.

Компанія-виробник записана на киян Ірину Костюк, Сергія Коннова і Сергія Созановського. За даними аналітичної системи YouControl, Коннов і Созановський мають в активі Film.ua Group, що працює у сфері кіно- та телепродакшну та юридичну фірму «Коннов і Созановський», яка надає юридичні послуги українським і іноземним клієнтам у багатьох галузях права. Крім цього, у листопаді 2023 року Коннов і Созановський ввійшли до складу наглядової ради телеканалу «Інтер».

Коннов і Созановський іще отримали від держави 15 млн грн через їхнє ТОВ «Фільм Ю Ей Продакшн» на виробництво фільму «Соколине гніздо», в якому розповідається про багатодітного бізнесмена, який воює.

Перелік кінопроєктів, які отримали державне фінансування

У п’ятірку найзатратніших (з бюджету виділено 23,9 млн грн при загальному кошторисі 29,8 млн грн) ввійшов фільм «Чому я вбив Бандеру», який зніматиме ТОВ «Ганза фільм». У стрічці йдеться про вбивцю лідера українського націоналістичного руху XX століття Степана Бандери, агента КДБ Богдана Сташинського. Ідеться про події 1962-го року, де на судовий процес над Сташинським в німецьке місто Карлсруґе прибуває провідник ОУН Степан Ленкавський з делегацією українців. Крім цього, один із агентів Служби безпеки ОУН Тарас хоче вбити Сташинського, помстившись за Бандеру.

Суттєві вливання Держкіно зробило колишньому шефу (керував у 2014-2019 роках), кіносценаристу Пилипу Іллєнку. Він не входить до умовного пулу «кварталівських» кіношників. Це яскраво ілюструють подачки у розмірі 3 млн грн і 4 млн грн, які виділялися фірмі Іллєнка протягом 2022-2024 років.

Нині ж ТОВ «Іллєнко фільм продакшенс» Пилипа Іллєнка за понад 30 млн грн держпідтримки зніматиме фільми «Житє» (про велику війну) і «Втомлені» (про кохання двох ветеранів війни, які познайомилися в реабілітаційному центрі).

Стовідсоткове бюджетне фінансування має столичне ТОВ «Урбан Клаб» Дмитра Палієнка. Компанія за 19,9 млн грн екранізує оповідання українського письменника Володимира Винниченка «Федько-халамидник». Крім цього, за 19,9 млн грн фірма створить фільм «Лютий березень» про історію виживання п’ятьох сусідів різного віку в одному кварталі Ірпеня під час бойових дій у війні з Росією.

Держава також надала підтримку на виробництво низки серіалів. Наприклад:

20 млн грн одержало ТОВ «Ліберті продакшн» на серіал «Бойко» (про історію вигаданого відділу НБР (Надзвичайне бюро розслідувань), створеного для розслідування найскладніших та найрезонансніших вбивств. Очолює відділ ветеран з біонічним протезом ноги та броньованим серцем; всього автори знімуть (12 серій по 45 хв. кожна);

11,8 млн грн ТОВ «Ваверка Продакшн» сім’ї олігарха Віктора Пінчука на серіал «Кохання та полум’я» (про історичні постаті в державотворенні України, сучасних героїв українського народу; всього 16 серій); 9 млн грн ТОВ «Далі буде філмз» на серіал «Прикордонники» (про курсантів Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького: від здачі вступного іспиту і до військових дій на українському кордоні під час повномасштабного вторгнення; всього 24 серії по 25 хв. кожна);

5,9 млн грн ТОВ «Одеса фільм Продакшн» відомого столичного забудовника, який заморозив низку проєктів, чим спровокував хвилю обурення інвесторів, Андрія Вавриша на серіал «Фільма для НЕПмана» (про письменників Ісаака Бабеля і Юрія Яновського з Одеської кінофабрики, які борються за глядача з московським Совкіно; всього буде чотири серії по 42 хв. кожна).

Віталій Тараненко, «Главком»