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Перевірка на причетність до РФ. Кабмін затвердив ключовий документ для церков

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Перевірка на причетність до РФ. Кабмін затвердив ключовий документ для церков
ДЕСС надала роз'яснення щодо використання некультових споруд та іншого нерухомого майна, що перебуває в оренді релігійних організацій
колаж: glavcom.ua

Кабмін затвердив порядок дослідження причетності релігійних організацій до РФ: як працюватиме механізм

Кабінет Міністрів України 9 травня 2025 року ухвалив постанову № 543, якою затверджено Порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. Про це повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи у відповідь на запит «Главкома» щодо реалізації Закону № 3894 «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

Як зазначили у ДЕСС, згідно з постановою порядок визначає механізм проведення перевірок релігійних організацій на предмет їх зв'язків з країною-агресором.

Окрім того, ДЕСС надала роз'яснення щодо використання некультових споруд та іншого нерухомого майна, що перебуває в оренді релігійних організацій, які будуть визнані причетними до заборонених в Україні іноземних релігійних організацій.

Перевірка на причетність до РФ. Кабмін затвердив ключовий документ для церков фото 1
фото: відповідь на запит «Главкома»
Перевірка на причетність до РФ. Кабмін затвердив ключовий документ для церков фото 2
фото: відповідь на запит «Главкома»
Перевірка на причетність до РФ. Кабмін затвердив ключовий документ для церков фото 3
фото: відповідь на запит «Главкома»

Служба наголосила, що відповідно до законодавства, державне та/або комунальне майно не може використовуватися або передаватися релігійній організації, діяльність якої в Україні заборонена. Права користування таким майном, надані афілійованим організаціям, та укладені з ними договори оренди припиняються достроково через 60 днів з дня прийняття рішення про визнання відповідної релігійної організації афілійованою.

ДЕСС також зазначила, що після прийняття рішення про афілійованість, служба надсилатиме відповідні повідомлення до Фонду державного майна України, органів місцевого самоврядування та інших осіб, які надали майно у користування таким організаціям, для дострокового припинення прав користування та договорів оренди.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики планує отримати від  Кабміну пояснення, чому Уряд у порушення тримісячного терміну, який був визначений парламентом, не ухвалив підзаконні акти, потрібні для реалізації норм закону «про заборону Московської церкви» (закон №3894 «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій»).

Як відомо, довгоочікуваний закон «про заборону Московської церкви» було підписано президентом на День Незалежності. Після цього уряд мав ухвалити проєкт постанови «Про затвердження Порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена», яка мала би фактично передбачити механіку дії закону №3894 «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

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Теги: Кабмін церква Московська церква в Україні Українська православна церква

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