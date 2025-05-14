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Уряд посилить перевірку аспірантів. Нардепка пояснила, кого можуть відрахувати

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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Уряд посилить перевірку аспірантів. Нардепка пояснила, кого можуть відрахувати
Юлія Гришина: Правоохоронні органи і Державна служба якості освіти отримали можливість більш інтенсивної роботи у сфері перевірки навчального процесу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Юлія Гришина: Ті, хто не є свідомим студентом або аспірантом, будуть відраховані

В Україні уряд посилить перевірку щодо вступу в аспірантуру. Увагу уряду й органів контролю привернуло різке зростання кількості вступників до аспірантури, зокрема людей віком понад 25 років. Про це розповіла народна депутатка Юлія Гришина в етері Ранок.Live, повідомляє «Главком».

Кабінет міністрів України ухвалив рішення дозволити проведення перевірок, у тому числі в закладах вищої освіти. Юлія Гришина пояснила, що певний час такі перевірки були фактично «заморожені», але тепер Державна служба якості освіти та правоохоронні органи отримали більше повноважень для оцінки освітнього процесу.

«І тому зараз і правоохоронні органи, і Державна служба якості освіти отримали можливість більш інтенсивної роботи у сфері перевірки того, як відбувається навчальний процес», – розповіла нардепка.

Вона пояснила, що за тенденцією перевірок акцент буде робитися на те, як відбувається навчальний процес, як відбувається відвідування, чи дійсно є певні наукові здобутки, написані наукові роботи, дисертації, беруть участь аспіранти в наукових конференціях тощо.

Натомість статистики щодо результатів нової хвилі перевірок поки немає, оскільки вони лише нещодавно активізувалися.

Нардепка також нагадала, що перевірки здійснювались і до початку повномасштабної війни, і за їхніми результатами були й відрахування, й анулювання ліцензій. Але нині, за її словами, контроль стане більш системним і інтенсивним.

«Ці перевірки завжди були і до повномасштабного вторгнення, вони продовжилися, на сток цих перевірок завжди вбиваються якісь відрахування, когось позбавляють ліцензії, ще якісь заходи запроваджують, тому зараз просто такі перевірки будуть більш інтенсивними», – зазначила Гришина.

Вона додала, що вже можна говорити про те, що ті, хто не є свідомим студентом або аспірантом, будуть відраховані.

Нагадаємо, що Міністерство освіти та науки розглядає варіант відрахування значної частини студентів-чоловіків після весняної сесії. Здебільшого це стосується чоловіків віком від 25 років, які здобувають освіти в університетах.

Також Міносвіти назвало спеціальності, на які буде найбільша кількість бюджетних місць. Він пояснив, що акцент буде робитися на ті спеціальності, які важливі для українських ветеранів, але в Україні для цього недостатньо відповідних фахівців.

Раніше Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт №13193. Він має на меті заборонити військовозобовʼязаними використовувати освіту як спосіб ухилення від мобілізації.

Теги: Кабмін освіта мобілізація університет

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