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Офіційна робота за кордоном зараховуватиметься до пенсійного стажу: рішення уряду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Офіційна робота за кордоном зараховуватиметься до пенсійного стажу: рішення уряду
Згідно з новим порядком, трудовий стаж, здобутий за кордоном, включається для призначення пенсії
фото з відкритих джерел

Чернишов: Це рішення має ключове значення для визначення права на призначення пенсії за віком

Кабмін затвердив новий порядок, який дає можливість включати періоди офіційної роботи за кордоном для визначення права для призначення пенсії за віком. Тепер це стосується і праці у країнах, із якими Україна не має відповідних міжнародних угод. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство національної єдності України.

Згідно з новим порядком, трудовий стаж, здобутий за кордоном, включається для призначення пенсії за віком на підставі офіційних документів із країни перебування. Йдеться про виписки, довідки й інші документи, які підтверджують, що період роботи був зарахований у пенсійній системі іншої країни. У разі відсутності таких документів або недостатньої інформації Пенсійний фонд України звертатиметься за підтвердженням до компетентних органів іноземної держави через Міністерство закордонних справ.

«Це рішення має ключове значення для визначення права на призначення пенсії за віком, адже дає змогу враховувати весь період трудової діяльності українців, які офіційно працювали за межами нашої країни. Таким чином Україна визнає внесок своїх громадян, які працювали за кордоном, зберігали зв’язок із Батьківщиною і планують або вже повернулися додому», – зазначив міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

За словами міністра, до цього періоди офіційного працевлаштування за кордоном враховувалися лише у випадках, коли між Україною та іншою державою було підписано відповідний міжнародний договір, який регламентує порядок зарахування страхового стажу. Це значно обмежувало коло громадян, які могли претендувати на призначення пенсії за віком при поверненні в Україну.

«Ми прагнемо забезпечити справедливість у питанні призначення та нарахування пенсій українцям. Нам важливо, щоб люди, які працюють, мали право на пенсію. Тому змінюємо законодавство у відповідь на виклики часу та потреби людей, врегульовуємо питання стажів, набутих за кордоном, впроваджуємо зміни, які мають зробити пенсійну систему більш справедливою, а пенсії – гідними», – підкреслила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Як повідомлялося, Греція зіткнулася з рекордним дефіцитом кадрів – не вистачає близько 80 тис. працівників у туризмі, сільському господарстві та будівництві. Місцеві жителі відмовляються від професій у цих сферах, тому влада шукає кадри за кордоном.

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Теги: Кабмін робота

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