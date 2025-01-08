Мисливці за скарбами Медведчука. Хто і навіщо скуповує годинники і портрети Віктора та Оксани?

За 2024 рік держава продала майна сімейства Медведчука-Марченко на суму понад 10 млн грн

Наприкінці грудня Вищий антикорупційний суд прикрив лавку, яка торгувала ексклюзивними речами, що належать підсанкційним громадянам України. Продавцем виступало Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Зокрема, держава реалізовувала на відкритих аукціонах арештоване майно екснардепа, обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Тепер це робити неможливо через рішення суду.

Чому ж зупинено розпродаж майна Медведчука та Марченко? Річ у тім, що Міністерство юстиції засумнівалося в господарській ефективності АРМА, натякаючи на заниженні вартості активів сім’ї кума Путіна під час продажів. Плюс підлеглі міністерки Ольги Стефанішиної заявили, що перебувають у активному судовому процесі з Медведчуком та Марченко, добиваючись стягнення їхнього майна у дохід держави через механізм санкцій. Якщо вдасться виграти суди, то розпоряджатися активами Медведчука-Марченко буде Фонд державного майна, а не АРМА.

Водночас Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами готує апеляційну скаргу на рішення антикорупційного суду. Керівниця Агентства Олена Дума висловила скепсис «Главкому» щодо можливої націоналізації майна одіозного Віктора Медведчука. Ба більше: за її словами, важливо розуміти суспільству і той юридичний факт, що рішення про націоналізацію фактично неможливо виконати. Причини різні: від неможливості зняття арешту та визнання активів речовими доказами, до неможливості Фонду держмайна їх реалізувати.

«Наприклад нафтогазопровід «Самара-Західний напрямок» протяжністю 800 км (актив, пов’язаний із Медведчуком – «Главком»). Саме за останній рік почав приносити доходи до держбюджету і це вже більше 170 млн грн. Наразі є лише рішення Житомирського господарського суду (у червні 2023 року Феміда визнала право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок» – «Главком»). Але виконати рішення щодо націоналізації частини активу неможливо. Отож, вкотре АРМА підкреслює: виконання завдань органу та рішень щодо управління арештованими активами в рамках кримінальних проваджень під час війни є ключовою задачею, що приносить результати вже, а не через роки чи колись», – наголосила Олена Дума.

Скільки вторгувала АРМА на майні Медведчука?

Як вдалося дізнатися «Главкому», починаючи з липня 2024 року, АРМА реалізувала 20 розкішних наручних годинників (понад 7 млн грн), 90 картин (902 тис. грн), автомобіль Maybach (1,8 млн грн), два квадроцикли та багі на понад 1 млн грн. Серед найдорожчих проданих годинників Patek Philippe – за 1,27 млн грн і Breguet – за 1,11 млн грн.

Вказане багатство належало сімейству Медведчука-Марченко. Його у липні 2022 року Печерський райсуд Києва передав в управління АРМА.

У цілому, лише за рахунок цих реалізованих активів Медведчука державний бюджет отримав 10,2 млн грн. Окремо Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами передало на потреби Сил оборони літак Gulfstream G650 та гвинтокрил Bell-427. Авіатранспорт належав іноземним компаніям, афільованим із кумом Путіна.

До рук АРМА потрапила низка майна підсанкційного екснардепа Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко дані АРМА

Крім цього, АРМА продовжує управляти іншими арештованими активами Віктора Медведчука. Зокрема, у 2024 році АЗС «Глуско» (нині заправки працюють під брендом U.GO) принесли прибуток держбюджету на суму понад 110 млн грн.

Що стосується заводів «Бетонбуд», «Керамбуд» у Львівській області і спортбази в Київській області, то АРМА оголосила конкурси з відбору управителів.

Іще Агентство ініціювало законопроєкт №11009, який у разі ухвалення, дозволить в арештованих об’єктах на кшталт спортбаза розміщувати внутрішньо переміщених осіб і проводити реабілітацію військових.

Хто купує секондхенд Медведчука та Марченко

«Главком» звернув увагу на окремі лоти арештованого майна Медведчука-Марченко, які викликали підвищений інтерес у покупців. Наприклад, наручний годинник «Москва Кремль».

АРМА продало наручний годинник «Москва Кремль» за 105 тис. грн скріншот: ProZorro.Продажі

Стартова ціна лота складала 17,4 тис. грн. Уже під час торгів (усього прийшло четверо учасників) вартість годинника «злетіла» ушестеро – до 105,6 тис. грн. Переможцем аукціону з продажу наручного годинника «Москва Кремль» став Сергій Бондаренко. За даними ресурсу «Опендатабот», чоловіку – 46 років. У коментарі «Главкому» він розповів, що насправді цей годинник не має жодної цінності, справжня його вартість не перевищує 5 тис. грн. Каже, що це був подарунок Путіна своєму куму Медведчуку. Водночас покупець зізнався: купив годинник із… патріотичних міркувань.

«Хочу на циферблаті, де зображено «Москва Кремль», зняти російський стяг і на його місце прикріпити прапор України. Окрім, цього є іще задум дещо змінити. Це дуже ювелірна робота. Були спеціалісти у Харкові, але вони виїхали за кордон. Зараз важко знайти професіоналів. Коли все перероблю, маю намір продемонструвати це військовим», – поділився планами покупець годинника Медведчука.

Бондаренко зазначив: на аукціонах АРМА на прохання знайомих придбав ще пару годинників із колекції кума Путіна. Наприклад, Dolce&Gabbana з поношеним ремінцем і легкими подряпинами на корпусі за 61,5 тис. грн. І додав, що куплені годинники уже носять нові щасливі власники.

Не менший ажіотаж на аукціоні викликав наручний годинник Parmigiani Fleurier, на циферблаті якого красувалася дружина Медведчука Оксана Марченко. АРМА оцінила вказану річ у 302,6 тис. грн.

Наручний годинник Parmigiani Fleurier із зображенням Оксани Марченко було продано за 485 тис. грн скріншот: ProZorro.Продажі

Під час аукціону, на який прибуло троє учасників, ціна лота зросла до 485 тис. грн. Володарем ексклюзивного годинника із зображенням Оксани Марченко став 40-річний Олексій Марко. Чоловік відмовився пояснювати «Главкому» навіщо йому хронометр із зображенням чужої дружини, аргументуючи тим, що він непублічна персона.

Також «з молотка» пішов незвичний лот – бурштиновий портрет Віктора Медведчука, датований 2000-ми роками. Його було виготовлено на нині недіючому державному підприємстві «Бурштин», що у Рівному.

За бурштиновий портрет Віктора Медведчука покупець дала всього 6 тис. грн скріншот: ProZorro.Продажі

Єдиною учасницею аукціону і, у підсумку переможницею, виявилася Еліте Севастьянова. Жінці – 60 років. Вона заплатила за витвір 6 тис. грн. Про це свідчать результати аукціону та відповідний акт про надходження коштів від Севастьянової на рахунок АРМА.

На аукціоні з продажу портрета Медведчука взяла участь одна учасниця, яка і проплатила кошти за картину скріншот: ProZorro.Продажі

У бесіді з «Главкомом» сама Еліте Ериківна несподівано заперечила сам факт придбання: мовляв, не купувала портрета Медведчука. Натомість нібито придбала картину «Три ведмеді».

Редакція відшукала на майданчику ProZorro.Продажі подібну за описом картину, про яку говорила Еліте Севастьянова. Називається вона «Ведмедики у сосновому лісі» з колекції сім’ї Медведчука-Марченко. Цю картину, яка виготовлена з бурштину на дерев’яній дошці, АРМА двічі намагалася продати: спочатку за 54,2 тис. грн (у листопаді 2024 року), а потім за 27,1 тис. грн (у середині грудня). Однак ніхто не прийшов і аукціони вважаються такими, що не відбулися. Тобто запевненням Еліте Севастьянової нема документального підтвердження.

Взагалі, історія з купівлею майна Медведчука-Марченко непублічними і маловідомими громадянами, котрі місцями плутаються у свідченнях, змушує замислитися: а чи це раптом не підставні особи самого кума Путіна рятують скарби? Так саме дивною була перемога столичного ТОВ «Бріарс», яке створено за два місяці до розіграшу на аукціоні Maybach Медведчука. Підприємство зі статутним капіталом 500 грн купило автомобіль кума Путіна, 2003 року випуску за 1,8 млн грн!

Яхта Медведчука і фрагмент Біблії Гутенберга: що з ними?

Ще один раритетний актив одіозного політика, за яким полює Україна, це – 92-метрова яхта Royal Romance. Вона належить до найбільших яхт у світі. У липні 2024 року з’явилася інформація, що Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора про арешт яхти Медведчука і передачу її у Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Десять років тому яхта Royal Romance коштувала 200 млн євро фото з відкритих джерел

У коментарі «Главкому» Олена Дума повідомила, що з вересня 2024 року внесено вісім запитів до Офісу Генерального прокурора про початок легалізації вказаного рішення судом Хорватії. Як тільки-но АРМА отримає легалізоване рішення іноземним судом, одразу буде оголошено конкурс з відбору організатора торгів (світових аукціонних будинків).

«Підтверджуємо: досі аукціонні будинки висловлюють зацікавленість в участі в такому конкурсі. Це означає, що Україна зможе отримати від реалізації резонансного активу кума Путіна мільярди гривень, а не пів ціни у разі продажу як санкційного активу», – сказала керівниця АРМА.

Також посадовиця акцентувала увагу на вартості судна. У 2015 році вартість яхти Royal Romance складала 200 млн євро. Разом із тим, пані Дума запевнила: до продажу яхти Медведчука організатор торгів буде зобовʼязаний здійснити незалежну оцінку активу.

Уважні громадяни згадали й про інші цінні речі, які раніше декларував кум Путіна. Наприклад, релігієзнавець Ярослав Коцюба у соцмережі поставив риторичне запитання: «Цікаво, а де фрагмент Біблії Гутенберга вартістю у кілька ракет IRIS-T?».

Справді, в останній декларації за 2020 рік тоді ще нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук показав низку раритетних книг: фрагмент Біблії Гутенберга (1455 рік), рукописне Євангеліє XV століття, «Тріодь Постная» (1555 рік), «Апостол» Івана Федорова (1574 рік), «Віленське Євангеліє» (1575 рік), «Євангеліє Учительне» (1580 рік), «Граматика» Мелетія Смотрицького (1648 рік), «Опис України» Гійома Боплана (1660 рік). Як зазначила «Главкому» очільниця АРМА, перелічені коштовні видання у грудні 2023 року арештував Івано-Франківський міський суд. Однак їх досі не було передано АРМА.

«І це не єдиний приклад, коли органи досудового розслідування не вносять клопотання щодо передачі в управління АРМА активів, сума яких перевищує 200 неоподаткованих мінімумів. У цьому випадку це виправдано тим, щоби зберегти артефакти для майбутнього покоління (вони є культурною цінністю) і не допустити їх продажу. В інших випадках, наприклад, арештовані мільйони доларів керівництва МСЕК (певно, більшість читачів пам’ятають історію про знайдені мільйони готівки у квартирі керівниці МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи – «Главком») мають бути передані в управління АРМА. Адже агентство замість зберігання цих грошей у сейфах прокуратури направить їх на Збройні сили і ці кошти принесуть дохід державі», – заявила Олена Дума.

Віталій Тараненко, «Главком»