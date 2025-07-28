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Очільниця АРМА презентувала книжку про корупціонерів та збурила соцмережі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Очільниця АРМА презентувала книжку про корупціонерів та збурила соцмережі
Олена Дума: боротьба з корупцією – не лише справа правоохоронців
колаж: glavcom.ua

Презентація книги Олени Думи «АРМАгедон для корупціонерів» викликала неоднозначну реакцію

У Києві відбулася презентація книги «АРМАгедон для корупціонерів. Тіні великих грошей» авторства очільниці Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олени Думи. Подія викликала різні оцінки у суспільному просторі, пише «Главком».

Презентація книги відбулася в актовій залі Червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захід зібрав представників органів влади, наукової спільноти, духовенства, журналістів та громадських діячів. Серед присутніх були начальник ГУР МО України Кирило Буданов, заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов, митрополит Олександр Драбинко, а також проректори та викладачі Київського університету права НАН України.

На думку авторки, книга є «свідченням доби, написаним зсередини державної системи». Рецензенти зазначають, що видання поєднує елементи мемуаристики, аналітики та художньої публіцистики, документуючи реальні кейси боротьби з корупцією. Олена Дума наголошує, що «боротьба з корупцією – не лише справа правоохоронців. Це щоденний моральний вибір кожного громадянина». У книзі розглядаються ключові кейси АРМА, юридичні рішення та особисті переживання авторки. Особлива увага приділена моральному вибору в умовах тиску та спокус.

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фото: митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко

Митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко у своєму виступі високо оцінив працю Олени Думи, подарував їй Євангеліє та підкреслив духовну вагу її праці. Він зазначив, що назва книги є метафоричною, а «Армагедон» символізує перемогу добра над злом. Митрополит нагадав про неприпустимість корупції з християнської точки зору, посилаючись на Священне Писання. Він також зазначив, що Православна Церква України підтримуватиме тих, хто прагне покращити суспільство, звільнити його від корупції.

Очільниця АРМА презентувала книжку про корупціонерів та збурила соцмережі фото 2
фото: митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко

Кирило Буданов відзначив цінність книги для формування нової культури безпеки в Україні.

Натомість народна депутатка Ірина Геращенко висловила критичну оцінку події та самої авторки. «Днями вона, розповідають, презентувала ось цей образжик графоманства і вульгарщини,  половина книжки – її фото і якісь примітивні сентенції про зміст буття», – зазначила Геращенко.

Очільниця АРМА презентувала книжку про корупціонерів та збурила соцмережі фото 3
скріншот

Народна депутатка також розкритикувала присутність керівників силових структур на презентації. «Пір під час чуми – єдина аналогія, що виникає, як бачиш цей розмах і несмак. Деградація державних інституцій вражає. Пані Дума має піти у відставку. Не за цю вульгарщину, звичайно, а через свою повну некомпетентність і невідповідність займаній посаді», – зазначила Ірина Геращенко.

У коментарях народні депутати також висловилися щодо презентації книги Олени Думи:

Очільниця АРМА презентувала книжку про корупціонерів та збурила соцмережі фото 4
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Очільниця АРМА презентувала книжку про корупціонерів та збурила соцмережі фото 5
скріншот

Журналістка Ірина Тиран на своїй сторінці у Facebook розповіла, що організатори її не впустили на презентацію книги, посилаючись на те, що захід був лише по персональних запрошеннях. «На АРМАгедон мене не пустили. Книжку не продали. Так я і не оціню безсмертне творіння Олени Думи. Бо то книга для обраних», – розповіла Ірина Тиран.

Очільниця АРМА презентувала книжку про корупціонерів та збурила соцмережі фото 6
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Очільниця АРМА презентувала книжку про корупціонерів та збурила соцмережі фото 7
фото: Ірина Тиран

Також вона опублікувала фотографії акції протестів студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які були проти проведення заходу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 27 липня підписав законопроєкт 12374-д, який вносить зміни до законодавства України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), а також вдосконалює механізми управління активами. 

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Теги: Ірина Геращенко Олександр Драбинко АРМА мітинг Олена Дума

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