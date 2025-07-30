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Монастир Шаолінь після скандалу отримав нового настоятеля

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Монастир Шаолінь після скандалу отримав нового настоятеля
Ши Іньле призначений новим настоятелем храму Шаолінь
фото із відкритих джерел

Колишнього настоятеля Шаоліню Ши Юнсіня підозрюють у низці кримінальних злочинів

Ши Іньле виконуватиме обов'язки настоятеля монастиря Шаолінь. Про це йдеться у заяві адміністрації монастиря, опублікованій у вівторок. Про це пише «Главком» із посиланням на  Xinhua.

Відповідно до чинних правил, рішення було схвалено після демократичного розгляду чернечою громадою монастиря та інших відповідних процедур, йдеться в заяві.

28 липня китайське буддійське суспільство оголосило, що відкликає свідоцтво про прийняття чернецтва у настоятеля монастиря Шаолінь Ши Юнсіня. Ши Юнсінь був 30-м настоятелем шаоліньського храму.

Шаолінь, монастир з 1500-річною історією, вважається однією з колиск бойового мистецтва кунг-фу (ушу), а також місцем народження дзен-буддизму. Він розташований у горах у центральному Китаї, у провінції Хенань. У Шаолінь щороку приїжджають тисячі нових послідовників з усього Китаю та інших країн.

Нагадаємо, Ши Юнсінь підозрюється у кримінальних злочинах, включаючи розтрату та незаконне присвоєння проєктних засобів та майна храму. Його також звинувачують у серйозних порушеннях буддійських заповідей, тривалих неналежних стосунках з кількома жінками та наявності як мінімум однієї незаконнонародженої дитини.

Ши Юнсіня десять років тому вже звинувачували в тих же злочинах, але звинувачення було знято
Ши Юнсіня десять років тому вже звинувачували в тих же злочинах, але звинувачення було знято
фото: Global Look Press

Ши Юнсінь був ченцем Шаоліня з 1982 року, а головою монастиря став 1999 року. А раніше він був заступником голови буддійської асоціації Китаю та депутатом Всекитайських зборів народних представників.

До слова, десять років тому Ши Юнсінь вже звинувачували в тих же злочинах, що й зараз: розтраті та позашлюбних дітях, а також в отриманні дорогих подарунків від фірм і місцевої влади, зокрема позашляховика Volkswagen та мантії, розшитої золотом.

У той час у справу втрутився уряд провінції Хенань, але дійшов висновку, що доказів недостатньо для порушення справи. Однак цього разу сам монастир Шаолінь оголосив про інцидент заздалегідь, у жорсткішому і серйознішому тоні, що створило у громадськості враження, що звинувачення більше неможливо приховувати, як раніше.

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Теги: кримінал Китай звільнення

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