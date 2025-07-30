Монастир Шаолінь після скандалу отримав нового настоятеля
Колишнього настоятеля Шаоліню Ши Юнсіня підозрюють у низці кримінальних злочинів
Ши Іньле виконуватиме обов'язки настоятеля монастиря Шаолінь. Про це йдеться у заяві адміністрації монастиря, опублікованій у вівторок. Про це пише «Главком» із посиланням на Xinhua.
Відповідно до чинних правил, рішення було схвалено після демократичного розгляду чернечою громадою монастиря та інших відповідних процедур, йдеться в заяві.
28 липня китайське буддійське суспільство оголосило, що відкликає свідоцтво про прийняття чернецтва у настоятеля монастиря Шаолінь Ши Юнсіня. Ши Юнсінь був 30-м настоятелем шаоліньського храму.
Нагадаємо, Ши Юнсінь підозрюється у кримінальних злочинах, включаючи розтрату та незаконне присвоєння проєктних засобів та майна храму. Його також звинувачують у серйозних порушеннях буддійських заповідей, тривалих неналежних стосунках з кількома жінками та наявності як мінімум однієї незаконнонародженої дитини.
Ши Юнсінь був ченцем Шаоліня з 1982 року, а головою монастиря став 1999 року. А раніше він був заступником голови буддійської асоціації Китаю та депутатом Всекитайських зборів народних представників.
До слова, десять років тому Ши Юнсінь вже звинувачували в тих же злочинах, що й зараз: розтраті та позашлюбних дітях, а також в отриманні дорогих подарунків від фірм і місцевої влади, зокрема позашляховика Volkswagen та мантії, розшитої золотом.
У той час у справу втрутився уряд провінції Хенань, але дійшов висновку, що доказів недостатньо для порушення справи. Однак цього разу сам монастир Шаолінь оголосив про інцидент заздалегідь, у жорсткішому і серйознішому тоні, що створило у громадськості враження, що звинувачення більше неможливо приховувати, як раніше.