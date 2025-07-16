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Чи має право Рада звільнити Шмигаля? Стефанчук зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Чи має право Рада звільнити Шмигаля? Стефанчук зробив заяву
Як зазначив спікер парламенту, юристи стверджують, що звільнення премʼєра не порушує закон
фото: Facebook/Руслан Стефанчук

Стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів

Голосування за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля у Верховній Раді відбуватиметься на законних підставах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спікера парламенту Руслана Стефанчука, відео з яким опублікував нардеп Ярослав Железняк.

За словами Стефанчука, парламентські юристи заявили, що звільнення Шмигаля відбуватиметься на законних підставах та не суперечить закону. Варто зазначити, що стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час дії воєнного стану.

Пункт 1 статті 10 про правовий режим воєнного стану передбачає:

У період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальних органів та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Раніше перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлії Свириденко, яка є претенденткою на посаду прем'єр-міністра, розповіла про головні задачі, які президент ставить оновленому уряду.

До слова, Верховна Рада найближчими днями розгляне питання про відставку та призначення деяких членів Кабінету міністрів.

Як відомо, наприкінці червня Володимир Зеленський заявляв, що поки що не збирається міняти премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. Президент наголосив, що поважає Шмигаля та його роботу, особливо за роки повномасштабної війни. Однак вже у липні Зеленський анонсував управлінські зміни.

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Теги: Денис Шмигаль кадрові зміни Руслан Стефанчук

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