Екскуратор «Великого будівництва» втратив посаду в Міноборони

Кирило Тимошенко з березня минулого року працював радником міністра Умєрова

Колишнього заступника голови Офісу президента, куратора «Великого будівництва» Кирила Тимошенка звільнено з посади радника міністра оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Посаду штатного радника міністра оборони Тимошенко обіймав з 1 березня 2024 року – саме тоді видали наказ про його призначення. Міноборони раніше повідомляло, що ексзаступник Єрмака займається у відомстві медіа та комунікаціями, координує інформаційну політику в міністерстві та підпорядкованих структурах, а також вибудовує «єдиний інформаційний порядок денний в Силах оборони України на час дії воєнного стану».

Тимошенка звільнено з посади радника міністра оборони фото: Telegram/Олексій Гончаренко

З 2019 року Тимошенко обіймав посаду заступника голови Офісу президента України Андрія Єрмака. У команді Зеленського Кирило Тимошенко відповідав за напрямок регіональної політики (зв’язок із головами облдержадміністрацій та керівниками міст і громад) та курував проєкт «Велике будівництво» з 2020 року.

Восени 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу («Зловживання владою або службовим становищем») і ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу («Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом»). Правоохоронці зацікавилися фірмою «Будінвест Інжиніринг», яка прописана у рідному для Тимошенка місті Дніпро. За даними слідства, протягом пів року великої війни компанія «Будінвест Інжиніринг» отримала 1,3 млрд грн на ремонт доріг Дніпропетровщини. Згодом ці кошти було виведено на пов`язані підприємства з ознаками фіктивності.

Також «Главком» оприлюднив сенсаційне рішення Печерського суду, який встановив: звинувачення у корупції Кирила Тимошенка є безпідставними.

Йдеться про підозру Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо вчинення топпосадовцем Банкової дій в умовах конфлікту інтересів та отриманні подарунків з порушенням закону. Зокрема, Тимошенку закидали одержання двох подарунків у вигляді прокату автівки Porsche Taycan, 2021 року випуску від неблизької особи (сума подарунка – 122 тис. грн) і тимчасового проживання у готелі Emili Resort (45,4 тис. грн).

До слова, на початку 2023 року Тимошенко звільнився з Офісу президента після скандалу з позашляховиком, який Україні надали для гуманітарних місій.