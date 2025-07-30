Глава АРМА оголосила про відставку

У 2023 році переможницею конкурсу на посаду очільника агентства стала Олена Дума

Очільниця агентства повідомила, що йде у відставку у день, коли набрав чинності закон про посилення інституційної спроможності АРМА

Очільниця Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума написала заяву про звільнення з посади та просить уряд задовольнити її. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посадовиці.

За словами Думи, сьогодні, 30 липня, офіційно набрав чинності про посилення інституційної спроможності АРМА. «Тому важливо зробити це саме у цей день», – каже вона.

Як зазначила посадовиця, агентство з 2023 року значною мірою трансформувалося. «Орган, який мав максимально негативну репутацію та відʼємний коефіцієнт корисної дії — нарешті став демонструвати результати: мільярдні надходження до держбюджету, прозорі механізми роботи через Prozorro та Prozorro.Продажі, максимальна відкритість до медіа і суспільства, розширення міжнародної співпраці, ідентифікація усіх активів, відкриття та початок модернізації Реєстру арештованих активів», – зазначила Дума.

Очільниця агентства повідомила, що попереду міжнародний аудит, який є надважливим кроком для посилення роботи АРМА. «Я підписала заяву щоби забезпечити проведення його незалежно», – каже вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 27 липня підписав законопроєкт 12374-д, який вносить зміни до законодавства України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), а також вдосконалює механізми управління активами.

Законопроєкт передбачає суттєві зміни у порядку формування Конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА. Тепер до її складу включатимуться шість осіб: три, визначені Кабінетом міністрів, і ще три, визначені Кабміном на підставі пропозицій міжнародних партнерів. Також передбачається можливість фінансування діяльності цієї комісії та її членів за рахунок міжнародної технічної допомоги, тобто з позабюджетних джерел.

З дня набрання чинності цим законом розпочинається формування комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності АРМА, яка має ухвалити висновок аудиту протягом 10 місяців.

До слова, у Києві відбулася презентація книги «АРМАгедон для корупціонерів. Тіні великих грошей» авторства очільниці Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олени Думи. Подія викликала різні оцінки у суспільному просторі.