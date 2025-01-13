Три квартири, два будинки та земельна ділянка. АРМА шукає управителів для майна Медведчука

Оцінювач провів незалежну оцінку арештованого активу та визначив його вартість у 148,6 млн грн

Три квартири, житловий та нежитловий будинки, а також земельна ділянка, що належала куму Путіна вже опубліковані на Prozorro

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на пошук управителя для арештованої нерухомості Віктора Медведчука: трьох квартир, житлового та нежитлового будинків і земельної ділянки. Про це повідомила пресслужба АРМА.

«Три квартири, житловий та нежитловий будинки, а також земельна ділянка, що належала куму Путіна вже опубліковані на Prozorro. Нежитлову нерухомість ТОВ «Інвестиційна компанія Спорт-тур» в м. Києві було арештовано та передано в управління АРМА ухвалою Печерського районного суду м. Києва», – йдеться в повідомленні.

Агентство обрало на конкурсних засадах оцінювача, який провів незалежну оцінку арештованого активу та визначив його вартість у 148,6 млн грн.

Серед арештованих обʼєктів нерухомості, переданих в управління АРМА:

Житловий будинок, загальною площею 731, 6 кв. м. та земельна ділянка загальною площею 0,0775 га. на березі Дніпра, з видом на Оболонську набережну.

Нежитловий будинок, загальною площею 877,9 кв. м у Шевченківському районі м. Києва.

Квартира, загальною площею 98,7 кв. м, у Деснянському районі м. Києва

2 квартири, загальною площею 51,2 кв. м, та 69,1 кв. м. в Оболонському районі м. Києва

Попри сплату щомісячних відсотків від доходів, проєкт договору з майбутнім управителем також містить обовʼязкову норму мінімального щомісячного гарантійного платежу, яку має сплачувати управитель з власних коштів, при відсутності, чи недостатності доходів від управління активом.

Всі кошти управитель буде сплачувати напряму до державного бюджету України.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) продало на аукціоні бурштиновий портрет Віктора Медведчука, датований 2000-ми роками. Переможницею лота стала Еліте Севастьянова. Однак жінка заперечила «Главкому», що купувала цей витвір мистецтва.

До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпродало вже 70 картин із колекції колишнього народного депутата від забороненої партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, обвинуваченого у держзраді. Серед них і бурштиновий портрет самого Медведчука.

Також у жовтні АРМА продало останній годинник з арештованої колекції екснардепа Віктора Медведчука на суму 285 тис. грн.