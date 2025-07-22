«Укроборонпром» отримав нового очільника

З 2021 року посадовець обіймав керівні посади на оборонних підприємствах України

Герман Сметанін виконуватиме обов’язки генерального директора «Укроборонпрому»

Германа Сметаніна призначено виконувачем обов’язків генерального директора акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу підприємства.

У зв'язку з переходом генерального директора Олега Гуляка акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» на іншу посаду в оборонній галузі, наглядова рада призначила Германа Сметаніна виконувачем обов'язків гендиректора. «Це рішення ухвалене на основі професійної оцінки Германа Сметаніна як фахівця з глибоким досвідом в оборонній промисловості, управлінськими компетенціями та стратегічним баченням розвитку галузі», – йдеться у повідомленні.

Крім того, оголошено відкритий конкурс на посаду генерального директора акціонерного товариства. За словами пресслужби, Сметанін має право взяти участь у ньому на загальних умовах. З 28 липня 2025 року пошуком та попередньою оцінкою кандидатів займатиметься українське представництво міжнародної рекрутингової компанії Odgers Berndtson.

З 2021 року Сметанін обіймав керівні посади на оборонних підприємствах України: спочатку очолював Харківський бронетанковий завод, а 2023 року був призначений директором заводу імені Малишева. Уже в червні 2023-го Сметанін став генеральним директором АТ «Українська оборонна промисловість». 5 вересня 2024 року він очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, посаду Сметанін обіймав до 16 липня 2025 року.

Нагадаємо, у новому уряді, який очолила Юлія Свириденко, значно скоротилась кількість міністерств та віцепрем’єр-міністрів. Кабмін Свириденко налічує 13 міністрів, уряд Шмигаля – 19. Таке скорочення кількості міністерств пов'язано зі злиттям деяких відомств в одну велику структуру. Зокрема, замість Міністерства економіки, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і Міністерства аграрної політики та продовольства працює Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

До слова, правоохоронці викрили схему привласнення бюджетних коштів на колишньому державному підприємстві концерну «Укроборонпром» протягом 2016-2019 років.