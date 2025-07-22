«Укроборонпром» отримав нового очільника
Герман Сметанін виконуватиме обов’язки генерального директора «Укроборонпрому»
Германа Сметаніна призначено виконувачем обов’язків генерального директора акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу підприємства.
У зв'язку з переходом генерального директора Олега Гуляка акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» на іншу посаду в оборонній галузі, наглядова рада призначила Германа Сметаніна виконувачем обов'язків гендиректора. «Це рішення ухвалене на основі професійної оцінки Германа Сметаніна як фахівця з глибоким досвідом в оборонній промисловості, управлінськими компетенціями та стратегічним баченням розвитку галузі», – йдеться у повідомленні.
Крім того, оголошено відкритий конкурс на посаду генерального директора акціонерного товариства. За словами пресслужби, Сметанін має право взяти участь у ньому на загальних умовах. З 28 липня 2025 року пошуком та попередньою оцінкою кандидатів займатиметься українське представництво міжнародної рекрутингової компанії Odgers Berndtson.
З 2021 року Сметанін обіймав керівні посади на оборонних підприємствах України: спочатку очолював Харківський бронетанковий завод, а 2023 року був призначений директором заводу імені Малишева. Уже в червні 2023-го Сметанін став генеральним директором АТ «Українська оборонна промисловість». 5 вересня 2024 року він очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, посаду Сметанін обіймав до 16 липня 2025 року.
Нагадаємо, у новому уряді, який очолила Юлія Свириденко, значно скоротилась кількість міністерств та віцепрем’єр-міністрів. Кабмін Свириденко налічує 13 міністрів, уряд Шмигаля – 19. Таке скорочення кількості міністерств пов'язано зі злиттям деяких відомств в одну велику структуру. Зокрема, замість Міністерства економіки, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і Міністерства аграрної політики та продовольства працює Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
До слова, правоохоронці викрили схему привласнення бюджетних коштів на колишньому державному підприємстві концерну «Укроборонпром» протягом 2016-2019 років.