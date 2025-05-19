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Що Трамп запитував у Зеленського перед розмовою з Путіним: деталі від WSJ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Що Трамп запитував у Зеленського перед розмовою з Путіним: деталі від WSJ
Трамп провів розмову із Зеленським
фото: АР, Офіс президента

Трамп мав коротку розмову із Зеленським

Президент США Дональд Трамп перед дзвінком російському диктатору Володимиру Путіну запитав у Володимира Зеленського, що їм слід обговорити. Про це повідомив кореспондент The Wall Street Journal Алекс Вард у соцмережі Х, інформує «Главком».

За даними джерел видання, Трамп мав коротку розмову із Зеленським. Один зі співрозмовників сказав, що очільник США запитав президента України, що йому слід обговорити з Путіним.

«Зеленський відповів: 30-денне припинення вогню, майбутню зустріч Путін-Зеленський (на якій міг би бути присутнім Трамп), зближення США і України», – написав президент.

Нагадаємо, що президент Дональд Трамп у понеділок провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. 

Згодом відбулася розмова телефоном Путіна та Трампа. Російський диктатор сказав, що розмова тривала понад дві години та була «відвертою й корисною». Він «висловив подяку» Трампу за участь США у відновленні прямих переговорів Росії та України.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський путін переговори

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