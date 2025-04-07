Ексгенпрокурор Костін став послом України в Нідерландах

Також Костіна призначено постпредом при Організації із заборони хімічної зброї

Колишнього генерального прокурора України Андрія Костіна призначено надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Нідерланди. Як передає «Главком», про це йдеться в указі №212/2025, який підписав президент України Володимир Зеленський.

«Призначити Костіна Андрія Євгеновича надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Нідерланди», – йдеться в указі.

Іншим указом №213/2025 Зеленський призначив Костіна постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом.

Нагадаємо, 22 жовтня генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що у ситуації, яка склалася із розслідуваннями про фальшиві інвалідності посадових осіб державних органів, «буде правильним заявити про звільнення».

Пізніше, 28 жовтня, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення генерального прокурора Андрія Костіна.

Згодом, 29 жовтня Верховна Рада підтримала звільнення генерального прокурора Андрія Костіна. «За» проголосували 255 депутатів.

До слова, 29 жовтня Костін підбив підсумки своєї роботи, назвавши цей період «найбільш відповідальним етапом життя».