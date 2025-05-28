Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дроновий хаос. Зеленський пояснив, як діяти військовим

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Дроновий хаос. Зеленський пояснив, як діяти військовим
фото: Офіс президента України / All Over Press

Президент пояснив, чи потрібна Україні стандартизація виробництва БПЛА

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з «війною дронів» та пояснив, як військові бригади мають діяти з отриманим фінансуванням на закупівлю безпілотних літальних апаратів. Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами, повідомляє «Главком».

На запитання, хто виграє «гонку дронів» і чи потрібна стандартизація виробництва БПЛА, Зеленський відповів, що бригади наразі мають значні фінансові ресурси.

«По-перше, бригади отримують фінанси. У них зараз на рахунках десь 16-20 млрд грн. У них просто є ці гроші, які вони ще не використали», – зазначив президент.

За словами Зеленського, військові підрозділи мають можливість обирати марки дронів, а не просто отримувати певну кількість. «Вони можуть купувати не 50, або отримувати 50, а можуть обирати [марки дронів]», – пояснив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про нещодавню безпрецедентну військову операцію, під час якої українські військові одночасно атакували позиції ворога 400 малими дронами. За словами глави держави, ця операція призвела до знищення понад 40 одиниць ворожої техніки. 

«Ми вдарили 400 маленькими дронами. Було знищено понад 40 одиниць техніки одночасно. Це була спроба такої операції. І ми продемонструємо їм в рази більше, ніж ця операція», – наголосив Зеленський.  

Президент також повідомив, що Україна активно працює над розробкою та впровадженням нових технологій для протидії великій кількості російських дронів. Він зазначив, що «Міражі» та F-16  вже успішно збивають дрони, а також активно розвивається напрямок дронів-перехоплювачів.

До слова, український стартап Strategy Force Solutions (StratForce) стверджує, що їхні материнські дрони успішно виконали перші автономні місії з ударними дронами FPV під час випробувань проти російських цілей. За даними Forbes, це знаменує собою значний крок у застосуванні штучного інтелекту в бойових діях.

«Місія вартістю $10 тис замінює те, що раніше вимагало ракетних систем вартістю $3–5 млн», – цитує Forbes технічного директора StratForce Андрія, прізвище якого не розголошується.

Читайте також:

Теги: військові Володимир Зеленський дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На війну – під примусом бути засудженим? Українці, проти яких заведено карні справи за ухилення від мобілізації, стають до лав ЗСУ
Свято ухилянтів. Коли все вирішується за крок до тюрми Війна і право
21 травня, 10:00
На фотографіях зустрічі Зеленського з Трампом видно, як двоє чоловіків, нахилившись ближче один до одного, захоплено розмовляють
Зустріч Зеленського з Трампом у Ватикані вийшла вдалою через один момент – WSJ
3 травня, 21:58
МТ-ЛБ – це легка гусенична бронетехніка
«Сталевий фронт» запускає виробництво захисту на бронетехніку МТ-ЛБ
6 травня, 12:30
Приліт у Саранську
У Саранську палає завод з виробництва оптоволокна (фото, відео)
7 травня, 07:01
Ратифікація угоди про надра, блокада кордону. Головне за 12 травня
Ратифікація угоди про надра, блокада кордону. Головне за 12 травня
12 травня, 21:07
Ексдепутат Вадим Новинський отримав підозру у державній зраді
Утікач Новинський почав шантажувати президента Зеленського
13 травня, 23:40
42 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків)
За день до перемовин росіяни атакували Україну балістикою та 145 дронами
14 травня, 09:48
Трамп провів розмову із Зеленським
Що Трамп запитував у Зеленського перед розмовою з Путіним: деталі від WSJ
19 травня, 21:37
За даними слідства, у 2023 році посадовець влаштував свою дружину в очолювану ним бригаду на посаду стрільця
Забезпечив дружині мільйонні виплати та фіктивну службу: історія махінацій комбрига ТРО
Вчора, 14:02

Події в Україні

У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
Дроновий хаос. Зеленський пояснив, як діяти військовим
Дроновий хаос. Зеленський пояснив, як діяти військовим
Суддя Марина Барсук розповіла про оновлення комунікації між судами та медіа
Суддя Марина Барсук розповіла про оновлення комунікації між судами та медіа
Спецпризначенці ГУР нищать окупантів на Харківщині: ексклюзивне відео
Спецпризначенці ГУР нищать окупантів на Харківщині: ексклюзивне відео
У Рівному народився хлопчик, зачатий після загибелі батька на фронті
У Рівному народився хлопчик, зачатий після загибелі батька на фронті
Сирський анонсував запуск Школи інструкторів
Сирський анонсував запуск Школи інструкторів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
230K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
72K
Президент повідомив гарні новини з фронту
32K
Ексначальник штабу «Азов» Кротевич отримав орден після інциденту з нагородженням
23K
Портнова вбили, але його справа живе. Хто і чому блокує створення військових судів?
16K
Звичайна риболовля обернулася трагедією: на Полтавщині загинув молодик

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua