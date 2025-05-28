Дроновий хаос. Зеленський пояснив, як діяти військовим

Президент пояснив, чи потрібна Україні стандартизація виробництва БПЛА

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з «війною дронів» та пояснив, як військові бригади мають діяти з отриманим фінансуванням на закупівлю безпілотних літальних апаратів. Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами, повідомляє «Главком».

На запитання, хто виграє «гонку дронів» і чи потрібна стандартизація виробництва БПЛА, Зеленський відповів, що бригади наразі мають значні фінансові ресурси.

«По-перше, бригади отримують фінанси. У них зараз на рахунках десь 16-20 млрд грн. У них просто є ці гроші, які вони ще не використали», – зазначив президент.

За словами Зеленського, військові підрозділи мають можливість обирати марки дронів, а не просто отримувати певну кількість. «Вони можуть купувати не 50, або отримувати 50, а можуть обирати [марки дронів]», – пояснив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про нещодавню безпрецедентну військову операцію, під час якої українські військові одночасно атакували позиції ворога 400 малими дронами. За словами глави держави, ця операція призвела до знищення понад 40 одиниць ворожої техніки.

«Ми вдарили 400 маленькими дронами. Було знищено понад 40 одиниць техніки одночасно. Це була спроба такої операції. І ми продемонструємо їм в рази більше, ніж ця операція», – наголосив Зеленський.

Президент також повідомив, що Україна активно працює над розробкою та впровадженням нових технологій для протидії великій кількості російських дронів. Він зазначив, що «Міражі» та F-16 вже успішно збивають дрони, а також активно розвивається напрямок дронів-перехоплювачів.

До слова, український стартап Strategy Force Solutions (StratForce) стверджує, що їхні материнські дрони успішно виконали перші автономні місії з ударними дронами FPV під час випробувань проти російських цілей. За даними Forbes, це знаменує собою значний крок у застосуванні штучного інтелекту в бойових діях.

«Місія вартістю $10 тис замінює те, що раніше вимагало ракетних систем вартістю $3–5 млн», – цитує Forbes технічного директора StratForce Андрія, прізвище якого не розголошується.