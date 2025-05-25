Зеленський увів санкції проти пітерського бізнесмена з оточення Путіна

Обмеження торкнулися російських бізнесменів із кримінальною репутацією

Президент Володимир Зеленський запровадив персональні санкції проти низки росіян. Як інформує «Главком», про це відомо з указів №344/2025 та № 345/2025.

Обмеження торкнулися російських бізнесменів із кримінальною репутацією: Геннадія Петрова, Сергія Михайлова та Сергія Лалакіна. російський журналіст Денис Коротков називав Петрова «пітерським бандитом», який у 1990-ті був пов’язаний із партнерами нинішнього глави рф володимира путіна. Про Лалакіна писали, що він очолював «Подольське організоване злочинне угруповання».

Ще одна людина, проти якої ввели санкції, – чеченський пропагандист Ахмед Дудаєв.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, припинення співробітництва в різних сферах, відмову в наданні віз та інше.

Раніше повідомлялося, що Україна запровадила персональні санкції проти колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука та сина експрезидента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва – Олександра.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський заявив, що зніме санкції проти експрезидента України та народного депутата Петра Порошенка, якщо виведені з країни гроші – будуть повернуті у бюджет і скеровані на Збройні Сили. За словами очільника країни, запроваджені санкції не будуть останніми. Санкції запровадили через виведення «мільярдів гривень під час війни», сказав Зеленський.

«Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я це не бачив, а як було до мене, складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди, і всі ці люди, Медведчук та Порошенко, вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди. І це ж не те, що хтось там за ґратами через санкції. Санкції – це обмеження на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом», – сказав президент.

Також Зеленський повідомив, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку Збройним силам. За його словами, гроші з фондів передавали членам своєї партії.

Президент додав, що ті, хто потрапив під санкції, можуть повернути виведені кошти у бюджет – їх скерують на Збройні сили. Тоді санкції знімуть, сказав Зеленський.