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Закарпатська фабрика пояснила, навіщо наймає працівників із Бангладеш

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Закарпатська фабрика пояснила, навіщо наймає працівників із Бангладеш
Бангладеські працівники перебувають на етапі оформлення віз
фото: «Ламелла»

За словами комерційного директора компанії, місцеві відмовляються йти працювати через страх мобілізації

На закарпатському підприємстві «Ламелла» чекають на роботу 30 працівників із Бангладеш. Ними намагаються замінити робочу силу, яку неможливо залучити на виробництво в регіоні. Про це заявив комерційний директор підприємства Ярослав Щербан в коментарі «Укрінформу».

За словами представника компанії, українці просто не йдуть працювати тому, що потрібно ставати на облік в ТЦК.

«У нас є бронь для 50% чоловіків, разом із тим 50 людей з підприємства мобілізовані та служать, є поранені, які вже демобілізувалися. Є також жінки, які заміняють чоловіків – але деякі види робіт жінки фізично не можуть виконувати, бо, наприклад, є кришка стола, розмірами два та метр, її треба підійняти та встановити на машину, яка її оброблятиме далі. Тому підприємство дійсно шукає робочу силу – одна із міжнародних рекрутингових агенцій запропонувала нам рекрутувати працівників із Бангладеш», – розповів він.

На цей час бангладешці перебувають на етапі оформлення віз. Йдеться всього про три десятки.

«Їх потрібно навчити та побачити, як вони зможуть працювати на верстатах. Ми пропонуємо їм нашу середню заробітну плату – у нас по підприємству вона становить 25 тис. грн. Ясно, що шукати собі робітників з ближніх країн, наприклад з Румунії, що сусідить з регіоном, ми не можемо, бо румунам вигідніше рекрутуватися на роботу до Німеччини чи Ірландії на їхні зарплати, а не до нас, хоча це й ближче», – пояснює Щербан.

Жоден із бангладешців у Тячів іще не приїхав, проте на підприємстві переконані, що якоїсь дискримінації робітників не буде.

Раніше повідомлялося, що меблеве підприємство, що працює у Тячівській громаді на Закарпатті, веде перемовини з Міністерством закордонних справ про працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Народної Республіки Бангладеш.

У компанії працюють 430 людей, а у зв’язку зі збільшенням виробничих потужностей є 700 робочих місць, тож гостро потрібні робітники. Саме тому й вирішили залучити іноземців.

До слова, на початку 2025 року стартує пілотний проєкт, який має допомогти повернути українців з-за кордону. Радник президента України Олександр Камишін разом з новим очільником Міністерства національної єдності Олексієм Чернишовим працюють над програмою повернення українців, зокрема в оборонну промисловість. Пілотний проєкт спершу запрацює в Німеччині під керівництвом нового міністерства.

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Теги: Бангладеш робота Закарпаття мобілізація іноземці

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