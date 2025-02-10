МЗС відмовило робітникам з Бангладеш у візах для працевлаштування на Закарпатті

Запрошення іноземців на роботу знято з розгляду і тепер нових працівників для фабрики шукатимуть за допомогою центру зайнятості

Меблева фабрика «Ламелла» призупинила рекрутинг іноземців, оскільки після спроби залучити до виробництва 60 громадян Бангладеш – частині нових працівників відмовили в оформленні віз. Про це повідомляє zaxid.net.

Так, резонанс навколо виробника меблів «Ламелла», розташованого у Тячівському районі, стався після відвідин підприємства головою Закарпатської ОВА Мирославом Білецьким. 25 січня посадовець написав у Facebook, що через брак робочої сили підприємство проводить переговори з Міністерством закордонних справ щодо працевлаштування на умовах трудового договору громадян із Народної Республіки Бангладеш, для яких компанія вже викупила у місті готель і переобладнала для потреб тривалого проживання. У коментарях під дописом посадовця зібралося чимало коментарів щодо такого рішення підприємства.

У четвер, 6 лютого, комерційний директор «Ламелли» Ярослав Щербан розповів, що працевлаштувати іноземців планували за допомогою міжнародної рекрутингової компанії. Однак наразі жоден з робітників Бангладеш на підприємство не доїхав.

«Спочатку ми дали запит для оформлення віз шістьом громадянам. Трьом з них відмовили, троє залишилися у підвішеному стані. Потім через кадрову агенцію ми дозамовили ще 25 працівників і проплатили внески за виготовлення їм документів в МЗС. Але вже і по ним сплив термін розгляду. Це питання наразі ніяк не вирішилося, а лише набуло резонансу», – сказав Ярослав Щербан.

Запрошення іноземців на роботу знято з розгляду і тепер нових працівників для меблевої фабрики шукатимуть за допомогою центру зайнятості, сказав голова Тячівської РДА Тімур Аверін, який поїхав у «Ламеллу» разом з керівником Закарпатської обласної служби зайнятості Едгаром Токарем.

«Компанія запрошує до своєї команди виключно громадян України, незалежно від місця їхнього проживання. Зокрема, відкриті вакансії для закарпатців та внутрішньо переміщених осіб, яким надається безкоштовне житло», – зазначив Тімур Аверін.

За словами посадовця, підприємство гарантує бронювання від мобілізації згідно із чинним законодавством.

Раніше повідомлялося, що меблеве підприємство, що працює у Тячівській громаді на Закарпатті, веде перемовини з Міністерством закордонних справ про працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Народної Республіки Бангладеш.

У компанії працюють 430 людей, а у зв’язку зі збільшенням виробничих потужностей є 700 робочих місць, тож гостро потрібні робітники. Саме тому й вирішили залучити іноземців.

Згодом фабрика пояснила, навіщо наймає працівників із Бангладеш.