Меблева фабрика на Закарпатті запросила на роботу більш як пів сотні громадян Бангладеш

Середня заробітна плата на підприємстві становить 25 тис. грн

Меблеве підприємство, що працює у Тячівській громаді на Закарпатті, веде перемовини з Міністерством закордонних справ про працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Народної Республіки Бангладеш. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.

«Відвідав ДП «Ламелла» у Тячівській міській територіальній громаді, котре спеціалізується на виготовленні меблів. Компанія працює з 2001 року і за цей час встигла вирости з невеликого цеху з виготовлення меблевих деталей на великого виробника, чиї товари експортуються у країни Європи. Тут дбають про своїх працівників: безкоштовні обіди, транспортування до місця роботи в радіусі 50 км, а середня заробітна плата становить 25 тис. грн.», – похвалив підприємство Мирослав Білецький.

За словами очільника ОВА, у компанії працюють 430 людей, а у зв’язку зі збільшенням виробничих потужностей є 700 робочих місць, тож гостро потрібні робітники. Саме тому й вирішили залучити іноземців.

«Це важливий сигнал для всіх закарпатців – наш край стрімко розвивається, у нас працюють заводи, фабрики, які потребують людей. Не потрібно виїздити в європейські країни – гідну зарплатню та умови праці можна знайти і вдома», – підсумував Мирослав Білецький.

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