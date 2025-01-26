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Меблева фабрика на Закарпатті запросила на роботу більш як пів сотні громадян Бангладеш

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Меблева фабрика на Закарпатті запросила на роботу більш як пів сотні громадян Бангладеш
Gslghb'vcndj «Ламелла» у Тячівській міській територіальній громаді гостро потребує працівників
фото: Мирослав Білецький/Telegram

Середня заробітна плата на підприємстві становить 25 тис. грн

Меблеве підприємство, що працює у Тячівській громаді на Закарпатті, веде перемовини з Міністерством закордонних справ про працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Народної Республіки Бангладеш. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.

«Відвідав ДП «Ламелла» у Тячівській міській територіальній громаді, котре спеціалізується на виготовленні меблів. Компанія працює з 2001 року і за цей час встигла вирости з невеликого цеху з виготовлення меблевих деталей на великого виробника, чиї товари експортуються у країни Європи. Тут дбають про своїх працівників: безкоштовні обіди, транспортування до місця роботи в радіусі 50 км, а середня заробітна плата становить 25 тис. грн.», – похвалив підприємство Мирослав Білецький.

За словами очільника ОВА, у компанії працюють 430 людей, а у зв’язку зі збільшенням виробничих потужностей є 700 робочих місць, тож гостро потрібні робітники. Саме тому й вирішили залучити іноземців.

«Це важливий сигнал для всіх закарпатців – наш край стрімко розвивається, у нас працюють заводи, фабрики, які потребують людей. Не потрібно виїздити в європейські країни – гідну зарплатню та умови праці можна знайти і вдома», – підсумував Мирослав Білецький.

Меблева фабрика на Закарпатті запросила на роботу більш як пів сотні громадян Бангладеш фото 1

Раніше повідомлялося, що на початку 2025 року стартує пілотний проєкт, який має допомогти повернути українців з-за кордону. Про це заявив радник президента України Олександр Камишін, повідомляють Новини.Live. Як зазначив Камишін, він разом з новим очільником Міністерства національної єдності Олексієм Чернишовим працюють над програмою повернення українців, зокрема в оборонну промисловість. Пілотний проєкт спершу запрацює в Німеччині під керівництвом нового міністерства.

До слова, з 1 березня 2025 року Словаччина планує скоротити терміни підтримки українських біженців. Зміни стосуватимуться часу перебування в центрах надання притулку та тривалості виплат допомоги на проживання.

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Теги: виготовлення Олександр Камишін радник Наш край Бангладеш промисловість

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