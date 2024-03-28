В Одесі під час тривоги прогриміли вибухи

За даними Повітряних сил, у бік Одеси летіла російська ракета

Сьогодні зранку, 28 березня, в Одесі пролунали вибухи одразу після того, як в області було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, а також «Суспільне» та Telegram-канал Повітряних сил України.

За даними Повітряних сил, у бік Одеси летіла російська ракета.

«Ракета на Одещину», – йдеться у повідомленні.

У свою чергу, голова ОВА закликав мешканців перебувати в укриттях.

«Одеса та район, в укриття», – написав він.

Кіпер закликав не покидати укриття до відбою.

«Жителі Одещини, не поспішайте виходити з укриттів! Загроза триває», – заявив він.

Нагадаємо, у ніч на 28 березня російські загарбники запустили по Україні «шахеди». У Харкові та Дніпрі лунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку міст. Щонайменше два потужних вибухи пролунало в Харкові після 00:10.

До слова, окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова. Унаслідок пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру. Станом на 16:31 відомо про одного загиблого. Кількість поранених у Харкові зросла до 16-ти.

Триває 764-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну застосувавши БпЛА типу «Shahed». Дані щодо цієї атаки уточнюються.