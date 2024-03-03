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До та після окупації. У мережі з'явились супутникові знімки Авдіївки

Діана Гасюк
glavcom.ua
До та після окупації. У мережі з'явились супутникові знімки Авдіївки
Авдіївка 17 лютого, коли українські війська вийшли з міста після 4 місяців запеклих обстрілів та штурмів росіян
фото: Telegram

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, Авдіївка завжди перебувала під вогнем

В мережі з'явились супутникові знімки Авдіївки Донецької області до широкомасштабної війни та після того, як українські війська вийшли з міста, що потрапило під окупацію Російської Федерації. Про це повідомляє «Донбас Реалії» в Telegram.

На перших фото видно, як виглядала Авдіївка до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До та після окупації. У мережі з'явились супутникові знімки Авдіївки фото 1
До та після окупації. У мережі з'явились супутникові знімки Авдіївки фото 2

На останньому фото видно Авдіївку вже 17 лютого – у день, коли українські війська вийшли з міста після 4 місяців активного російського наступу на місто.

До та після окупації. У мережі з'явились супутникові знімки Авдіївки фото 3
До та після окупації. У мережі з'явились супутникові знімки Авдіївки фото 4

Раніше повідомлялося, що ситуація на Авдіївському напрямку стабілізується. Бої тривають у районі населених пунктів Бердичі, Орлівка й Тоненьке. 

Нагадаємо, що за даними аналітиків ISW, російські загарбники готові пожертвувати своїми літаками заради збереження тактичної переваги на Авдіївському напрямку.

До відома, росіяни намагаються розвинути наступ на захід від Авдіївки. Війська РФ просунулися поблизу Бахмута, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. 

За повідомленням The New York Times, російські війська продовжують досягати невеликих, але швидких успіхів за межами Авдіївки на Донеччині. Частково це можна пояснити зменшенням західної допомоги. Але, як кажуть журналісти, ще одна причина, чому війська ворога просуваються в цьому районі, – слабка оборона України. 

 

Теги: Донбас ЗСУ війна Авдіївка місто росіяни

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