Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Задушлива атмосфера страху»: ООН пояснила, що діється на окупованих територіях України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Задушлива атмосфера страху»: ООН пояснила, що діється на окупованих територіях України
Влада Росії вчиняє «широкомасштабні порушення» міжнародного права
фото: Rodrigo Abd

ООН: Дітям намагаються змінити свідомість, прищеплюють «російський патріотизм»

Щоб встановити контроль на незаконно окупованих територіях України, російська влада вчиняє широкомасштабні порушення міжнародного права. Під загрозою насильства окупанти нав'язують місцевим мешканцям громадянство, закони, судову систему, а також прагнуть знищити українську ідентичність за рахунок придушення культури, нав'язування російської мови, перевиховання дітей за допомогою навчальних програм та їх вербування до молодіжних груп з метою прищепити їм «російський патріотизм». Про це йдеться в  доповіді Управління ООН з прав людини, заснованій на більш ніж 2300 інтерв'ю з жертвами та свідками дій російських військ та окупаційних властей.

Росія створила в окупованих районах «задушливу атмосферу страху», її дії, за словами Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, «розірвали соціальну тканину спільнот та залишили окремих людей в ізоляції, що має глибокі та довгострокові наслідки для українського суспільства загалом».

Представники країни-агресора від самого вторгнення чинили масові порушення міжнародного та гуманітарного права, включаючи тортури, жорстоке поводження та довільні затримання цивільних осіб, підозрюваних у протистоянні, але «згодом ці репресії поширилися на кожного, хто, на їхню думку, виступає проти окупації». Щоб посилити контроль та позбавити місцевих жителів альтернативних джерел інформації, окупаційна влада замінила українські канали зв'язку російськими та почала заохочувати доносництво, змушуючи людей боятися навіть друзів та сусідів.

Українських дітей намагаються позбавити коріння, замінивши у школах навчальну програму на російську та ввівши підручники з наративами, покликаними виправдати збройний напад на Україну. Багатьох також вивезли до Росії. І там, і там дітям намагаються змінити свідомість, прищеплюють «російський патріотизм».

До слова, з тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще одну групу дітей, серед яких 4-річний хлопчик. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.За словами глави ОВА, врятувати вдалося п’ять дітей – двох дівчаток та трьох хлопчиків. Серед урятованих дітей також є одна сирота. Загалом вік дітей, яких вдалося вивезти на безпечну територію, – від 4 до 16 років. 

Читайте також: Окупанти депортують українських дітей через Білорусь – омбудсмен
Теги: Білорусь громадянство влада патріотизм окуповані території репресії напад діти окупанти росія окупація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок разом із очільником українського МЗС Дмитром Кулебою прибули із візитом до Одеси
Глава МЗС Німеччини прибула з неоголошеним візитом до Одеси
24 лютого, 20:34
Підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34
ЗСУ знищили два ворожі винищувачі – Генштаб
28 лютого, 07:10
Росія не здобула перевагу у війні проти України на тлі захоплення Авдіївки
Чи здобув Путін перевагу у війні? Держдеп США зробив заяву
22 лютого, 03:52
Росіяни мали намір створити ситуацію, при якій поставити під сумнів легітимність прийняття рішень в Україні
Росія провалила найдорожчу в своїй історії інформаційно-психологічну операцію
25 лютого, 20:23
Канада розширила санкції проти Росії
Канада розширила санкції проти Росії
4 березня, 03:45
Шарій розповів, що іспанська поліція нібито отримувала інформацію щодо підготовки замаху на нього
Пропагандист Шарій заявив про збройний напад
6 березня, 10:59
Окупанти завдали удару по Кривому Рогу, внаслідок чого розпочалася пожежа
Удар по Кривому Рогу: є загиблі та багато поранених (оновлено)
12 березня, 20:16
Росіяни не надто хочуть брати зброю до рук за наказом Путіна
Скільки росіян готові воювати? Опитування продемонструвало цікаву тенденцію
17 березня, 10:56
Військова техніка, яку начебто знищено внаслідок атаки дрона-камікадзе, не працює вже кілька років
Розвідка назвала провокацією атаку на військову частину у Придністров’ї
17 березня, 19:43

Політика

«Задушлива атмосфера страху»: ООН пояснила, що діється на окупованих територіях України
«Задушлива атмосфера страху»: ООН пояснила, що діється на окупованих територіях України
Західні країни мають сумніви, чи дійсно російські «кинджали» є гіперзвуковими ракетами
Західні країни мають сумніви, чи дійсно російські «кинджали» є гіперзвуковими ракетами
НАТО переходить на військові рейки? Глава МЗС Латвії дав лаконічну відповідь
НАТО переходить на військові рейки? Глава МЗС Латвії дав лаконічну відповідь
Орбан привітав Путіна з перемогою на виборах
Орбан привітав Путіна з перемогою на виборах
Свято виборів скінчилося. Кремль повідомив росіянам про нову мобілізацію
Свято виборів скінчилося. Кремль повідомив росіянам про нову мобілізацію
Гучний конфуз у Байконурі. Росія не змогла запустити у Космос ракету з міжнародним екіпажем
Гучний конфуз у Байконурі. Росія не змогла запустити у Космос ракету з міжнародним екіпажем

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Знайдену зброю можна буде залишати собі – схвалено законопроєкт у першому читанні
41K
Чи слід відправляти зброю Україні? Неочікувана відповідь чехів і словаків
19K
Рада прийняла важливий закон, який забезпечує права військовослужбовців
18K
Затримано 19-річну студентку-зрадницю, яка шпигувала за співробітниками СБУ (фото)
12K
«Поширюється блискавично»: у Японії набирає обертів нова смертельна хвороба
6920
Спікер Палати представників США дав обіцянку щодо допомоги Україні

Новини

Депутат Європарламенту: Треба надати Україні все необхідне озброєння
Сьогодні, 20:43
Представник ЄС в Україні пояснив, чому Росія ненавидить Україну
Сьогодні, 19:13
Скандал у Раді. Охоронці Порошенка штовхали нардепку, яка ставила йому незручні питання
Сьогодні, 18:59
Чи застосує Росія ядерну зброю? Адмірал НАТО дав прогноз
Сьогодні, 15:10
Євросоюз ставиться до України, ніби вона вже є членом ЄС – експрезидент Євроради
Сьогодні, 14:55
У битві за Мощун була визначена доля України та Києва – президент (фото, відео)
Сьогодні, 14:41

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua