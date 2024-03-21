«Задушлива атмосфера страху»: ООН пояснила, що діється на окупованих територіях України

ООН: Дітям намагаються змінити свідомість, прищеплюють «російський патріотизм»

Щоб встановити контроль на незаконно окупованих територіях України, російська влада вчиняє широкомасштабні порушення міжнародного права. Під загрозою насильства окупанти нав'язують місцевим мешканцям громадянство, закони, судову систему, а також прагнуть знищити українську ідентичність за рахунок придушення культури, нав'язування російської мови, перевиховання дітей за допомогою навчальних програм та їх вербування до молодіжних груп з метою прищепити їм «російський патріотизм». Про це йдеться в доповіді Управління ООН з прав людини, заснованій на більш ніж 2300 інтерв'ю з жертвами та свідками дій російських військ та окупаційних властей.

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Росія створила в окупованих районах «задушливу атмосферу страху», її дії, за словами Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, «розірвали соціальну тканину спільнот та залишили окремих людей в ізоляції, що має глибокі та довгострокові наслідки для українського суспільства загалом».

Представники країни-агресора від самого вторгнення чинили масові порушення міжнародного та гуманітарного права, включаючи тортури, жорстоке поводження та довільні затримання цивільних осіб, підозрюваних у протистоянні, але «згодом ці репресії поширилися на кожного, хто, на їхню думку, виступає проти окупації». Щоб посилити контроль та позбавити місцевих жителів альтернативних джерел інформації, окупаційна влада замінила українські канали зв'язку російськими та почала заохочувати доносництво, змушуючи людей боятися навіть друзів та сусідів.

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Українських дітей намагаються позбавити коріння, замінивши у школах навчальну програму на російську та ввівши підручники з наративами, покликаними виправдати збройний напад на Україну. Багатьох також вивезли до Росії. І там, і там дітям намагаються змінити свідомість, прищеплюють «російський патріотизм».

До слова, з тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще одну групу дітей, серед яких 4-річний хлопчик. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.За словами глави ОВА, врятувати вдалося п’ять дітей – двох дівчаток та трьох хлопчиків. Серед урятованих дітей також є одна сирота. Загалом вік дітей, яких вдалося вивезти на безпечну територію, – від 4 до 16 років.