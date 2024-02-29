Москва готує гонку озброєнь і нові хвилі дестабілізації: Зеленський звернувся до ЄС

Глава держави також повідомив, що провів сьогодні нараду щодо європейського напряму – наших відносин із Євросоюзом, щодо завдань на цей рік

Володимир Зеленський: «Якщо впаде свобода когось одного, не витримає свобода всіх інших»

Росія не збирається зупинятися, а лише посилює гонку озброєнь та дестабілізації у світі. Європа має об’єднатися, аби вистояти перед Москвою. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

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«Цей рік має стати часом максимального прагматизму у відносинах із сусідами. Кожен бачить, що Росія не збирається зупинятися. Вони там, у Москві, хочуть і гонку озброєнь, і нові хвилі дестабілізації. Ми всі у Європі маємо чітко це усвідомлювати», – сказав глава держави.

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Президент зауважив, що якщо «впаде свобода когось одного», то всі решта також не витримають російського вторгнення.

«Така реальність. Ми маємо захищатися. І можемо захиститися. Мусимо досягти наших спільних цілей», – підкреслив Зеленський.

Глава держави також повідомив, що провів сьогодні нараду щодо європейського напряму – наших відносин із Євросоюзом, щодо завдань на цей рік, загалом щодо інтеграції, і конкретно щодо відносин із сусідами у Євросоюзі. «Наш пріоритет очевидний: усі домовленості, які є, мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності. Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку. І саме завдяки цьому ми вже досягли історичних результатів», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України.У тексті євродепутати наголошують, що головна мета підтримки України має полягати у тому, щоб вона перемогла у війні, тому що інакший результат загрожує серйозними наслідками, оскільки із розв’язки в Україні зроблять для себе висновки інші авторитарні правителі, які задумуються про силові методи для досягнення своїх цілей.