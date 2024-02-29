Головна Країна Політика
search button user button menu button

Москва готує гонку озброєнь і нові хвилі дестабілізації: Зеленський звернувся до ЄС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Москва готує гонку озброєнь і нові хвилі дестабілізації: Зеленський звернувся до ЄС
Глава держави також повідомив, що провів сьогодні нараду щодо європейського напряму – наших відносин із Євросоюзом, щодо завдань на цей рік
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Якщо впаде свобода когось одного, не витримає свобода всіх інших»

Росія не збирається зупинятися, а лише посилює гонку озброєнь та дестабілізації у світі. Європа має об’єднатися, аби вистояти перед Москвою. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

«Цей рік має стати часом максимального прагматизму у відносинах із сусідами. Кожен бачить, що Росія не збирається зупинятися. Вони там, у Москві, хочуть і гонку озброєнь, і нові хвилі дестабілізації. Ми всі у Європі маємо чітко це усвідомлювати», – сказав глава держави.

Президент зауважив, що якщо «впаде свобода когось одного», то всі решта також не витримають російського вторгнення.

«Така реальність. Ми маємо захищатися. І можемо захиститися. Мусимо досягти наших спільних цілей», – підкреслив Зеленський.

Глава держави також повідомив, що провів сьогодні нараду щодо європейського напряму – наших відносин із Євросоюзом, щодо завдань на цей рік, загалом щодо інтеграції, і конкретно щодо відносин із сусідами у Євросоюзі. «Наш пріоритет очевидний: усі домовленості, які є, мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності. Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку. І саме завдяки цьому ми вже досягли історичних результатів», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України.У тексті євродепутати наголошують, що головна мета підтримки України має полягати у тому, щоб вона перемогла у війні, тому що інакший результат загрожує серйозними наслідками, оскільки із розв’язки в Україні зроблять для себе висновки інші авторитарні правителі, які задумуються про силові методи для досягнення своїх цілей.  

Читайте також:

Теги: росія Європарламент війна Європа Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представники ОПЗЖ за останні роки повним складом не голосували у ключових питаннях
«Играй, гармонь!» Що співають проросійські депутати у Верховній Раді на другому році війни Парламент
23 лютого, 09:30
Верховний представник ЄС з зовнішньої політики Жозеп Боррель
Мільйон снарядів від ЄС для України: Боррель зробив заяву
2 лютого, 22:15
Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш припускає ймовірність нападу Росії
Польща посилює військові дії вздовж кордону з РФ: керівництво країни зробило низку заяв
5 лютого, 11:30
Загальний обсяг експорту Росії скоротився на 28,3% до $425,1 млрд
Експорт Росії торік впав майже на третину
12 лютого, 20:00
Наразі про можливу дату підписання безпекової угоди між Україною та Італією невідомо
Стало відомо, яка країна наступною може підписати безпекову угоду з Україною
19 лютого, 18:00
ЄС почав вводити санкції проти РФ у 2014 році після окупації Криму та частини Донбасу
Євросоюз продовжив дію антиросійських санкцій
20 лютого, 09:17
Політичні і інформаційні потуги країни-агресорки зазнали поразки
Розвідка повідомила про результати з’їзду «депутатів» Придністров’я для РФ
Вчора, 18:54
Українка Катерина Голод приїхала до Швеції у 2022 році
Українка розповіла, як будує життя у Швеції
21 лютого, 23:00
Посли ЄС не змогли досягти угоди щодо закупівлі боєприпасів за межами блоку на зустрічі в Брюсселі в середу і поставили за мету узгодити правила нового вливання капіталу до саміту лідерів ЄС 21 березня
ЄС намагається зібрати $1,5 млрд на екстрену допомогу Україні – Financial Times
23 лютого, 08:53

Політика

Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ
Москва готує гонку озброєнь і нові хвилі дестабілізації: Зеленський звернувся до ЄС
Москва готує гонку озброєнь і нові хвилі дестабілізації: Зеленський звернувся до ЄС
Що буде з РФ після перемоги України: цікавий момент у резолюції Європарламенту
Що буде з РФ після перемоги України: цікавий момент у резолюції Європарламенту
Розвідка отримала список людей, яких РФ планувала залучити до дестабілізації України
Розвідка отримала список людей, яких РФ планувала залучити до дестабілізації України
Парламентський комітет схвалив звільнення від призову деяких категорій громадян
Парламентський комітет схвалив звільнення від призову деяких категорій громадян
Буданов вперше прокоментував відставку Залужного
Буданов вперше прокоментував відставку Залужного

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Блокада кордону. Литва звернулася до польських фермерів
41K
З 1 березня українці зможуть легально перебувати на території двох країн ЄС лише 90 днів
13K
Аналітики виявили маршрут постачання зброї КНДР до Росії
13K
Франція може відправити війська до України? Прем'єр-міністр знайшов варіанти
11K
ССО повідомили про загибель на бойовому завданні воїнів 73-го морського центру
7793
Загибель воїнів 73-го морського центру ССО, Конгрес США досяг угоди для уникнення шатдауну: головне за ніч

Новини

Голова Комітету економістів України оцінив ідею платного бронювання від мобілізації
Сьогодні, 12:54
Окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати енергетичні об’єкти – розвідка
Сьогодні, 12:43
Місцями туман, без опадів: прогноз погоди на 29 лютого
Сьогодні, 05:50
День цифрового навчання. Які свята відзначаємо 29 лютого
Сьогодні, 00:22
Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого
Вчора, 06:30
День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
29 лютого, 09:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua