Суд ЄС постановив виключити зі санкційного списку російського ексгонщика Формули-1

У березні 2022 року Микита Мазепін був включений до списку осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи ЄС

Суд вважає, що родинні зв'язки ексгонщика Мазепіна з його батьком не є достатньою підставою для продовження санкцій

Колишній гонщик Формули-1, росіянин Микита Мазепін виграв справу у Суді ЄС, який постановив, що він має бути виключений зі списку санкцій Євросоюзу проти Росії. Про це йдеться у рішенні суду.

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У березні 2022 року Микита Мазепін був включений до списку осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи ЄС у відповідь на російську агресію проти України. Його включення до цього списку ґрунтувалося на зв'язку з його батьком, бізнесменом Дмитром Мазепіним, залученим до секторів економіки, що забезпечують значне джерело доходів для російського уряду. За даними Ради ЄС, Мазепін-старший був основним спонсором діяльності свого сина як гонщика в команді Формули-1 Haas через компанії, з якими той пов'язаний.

У вересні 2022 року, березні 2023 року та вересні 2023 року Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи, вжиті проти Микити Мазепіна, до 15 березня 2024 року.

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Микита Мазепін звернувся до Суду загальної юрисдикції ЄС з вимогою скасувати ці акти, стверджуючи, зокрема, що вони є недійсними через помилку в оцінці з боку Ради.

Своїм рішенням Суд ЄС підтримав його позов і скасував акти, які оскаржував Микита Мазепін. Суд вважає, що родинні зв'язки ексгонщика з його батьком не є достатньою підставою для того, щоб вважати його пов'язаним з батьком спільними інтересами.

Суд заявив, що критерій «асоціації», який використовується в режимі санкцій ЄС, вимагає існування зв’язку, що виходить за межі простих сімейних відносин. Суд постановив, що Рада ЄС не виконала свій обов'язок доведення необхідного зв'язку.

Що стосується передбачуваного спонсорства Микити Мазепіна його батьком, то Суд підкреслив, зокрема, що з березня 2022 року Мазепін-молодший не є гонщиком команди Haas.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив закрити реєстр міжнародних спонсорів війни, яке впродовж двох років поповнювало Нацагентство з питань запобігання корупції.

До слова, Європейський парламент 12 березня проголосував за директиву про криміналізацію порушення та обходу санкцій ЄС.