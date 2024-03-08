Путін випускає з в'язниць жінок, аби підвищували народжуваність

У грудні минулого року член Ради з прав людини Єва Меркачова звернулася до Путіна з проханням помилувати деяких жінок. Таке рішення допомогло б підвищити народжуваність.

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про помилування 52 жінок на честь Міжнародного жіночого дня, що відзначається 8 березня. У документі йдеться, що президент РФ «керувався принципом гуманності», але насправді це може бути кроком до виправлення ситуації із народжуваністю у країні-агресорці, яка є дуже низькою.

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«Передусім помилувано жінок, які мають неповнолітніх дітей, вагітних жінок, а також жінок, родичі яких беруть участь у спеціальній військовій операції», – повідомляється в указі.

Раніше Путін заявив про «найскладніші демографічні виклики», з якими зіткнулася Росія. Для їхнього подолання, на думку диктатора, необхідно «відроджувати традиції багатодітності» у сім'ях. Путін нагадав, що лише кілька поколінь тому в сім'ях росіян було по сім-вісім дітей, а то й більше.

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«Давайте ці чудові традиції зберігати та відроджувати. Багатодітність, велика родина мають стати нормою, способом життя для всіх народів Росії», – наголосив Путін.

У грудні минулого року член Ради з прав людини Єва Меркачова звернулася до Путіна з проханням помилувати деяких жінок. Зокрема, йшлося про тих, які вчинили ненасильницькі злочини, які мають неповнолітніх дітей, а також жінок, які вперше вчинили такі злочини, у справах яких немає потерпілих або ті не проти їхнього звільнення.

Меркачова підкреслила, що таке рішення допомогло б возз'єднати або створювати сім'ї та підвищити народжуваність. За її словам, у місцях позбавлення волі перебувають 45 тис росіянок – амністія могла б торкнутися приблизно 25 тис з них.

Однак це не всі способи підвищити народжеваність у країні-агресорці, які пропонувалися. Наприклад, російський демограф Андрій Мілехін пропонує виселити росіян з мегаполісів у невеликі поселення з малоповерховою забудовою. Таким чином, переконаний він, вдасться вирішити демографічну проблему і підвищити народжуваність. На думку Мілехіна, збільшенню кількості багатодітних сімей заважають міста, бо через щільну забудову там дефіцит «квадратних метрів на людину».

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Як раніше повідомлялося, у Росії стрімко розгортається демографічна криза. За останні три роки внаслідок війни, хвороб та еміграції країна втратила приблизно на 2 млн більше людей, ніж зазвичай. Зокрема, скоротилася тривалість життя російських чоловіків. До того ж кількість росіян, народжених у квітні 2022 року, була не більшою, ніж у місяці гітлерівської окупації.

Оскільки так багато чоловіків призовного віку загинули або виїхали з країни, жінок у РФ принаймні на 10 млн більше, ніж чоловіків. Якщо додати смертність від пандемії до жертв війни та втечі від мобілізації, Росія втратила від 1,9 млн до 2,8 млн людей у​​ 2020-2023 роках на додаток до нормального демографічного погіршення.