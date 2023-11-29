Politico назвало Зеленського «мрійником року». Чому це удар по українцях

Кожен українець мріє про Перемогу у війні

Оцей громадський ги-ги-ги з приводу номінації видання Politico українського президента на «мрійник року» мене дивує. Адже це не про Зеленського. Це про нас. Задайте собі питання: Чому мрійник? Через сподівання, що західні спонсори не помітять корупцію? – Ні. Через надію, що українці переоберуть на наступних виборах? – Ні. Через планування закінчення війни шляхом «переговорів з путіним»? – От вже точно ні.

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Тоді через яку таку мрію Politico назвав президента Зеленського «мрійником року»? А може це саме та мрія про визволення України від російських окупантів? Може, мова про мрію перемогти Орду, остаточно поховати імперію, стати частиною європейської спільноти, мати гарантії безпеки від НАТО, або принаймні обіцяну партнерами зброю в повному обсязі і в узгоджені строки?

Так це ж наша спільна мрія. Наша! Кожного. І матері, що сподівається побачити живого сина з війни. І того, хто прямо зараз піднімається в атаку. І того, хто назавжди закриває очі, вдивляючись у синє українське небо. І того, хто прислуховується до канонади бою, перебуваючи на окупованій території і прикидуючи, що станеться раніше: звільнення чи окупанська катівня.

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Хіба ви не розумієте, що західне видання харкнуло в обличчя всім нам, хто живе зараз лише мрією. Бо сподіватися на їх обіцянки – дурна справа.