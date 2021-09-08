Хто вони, «режисери конституційної кризи»? Прем'єра фільму-розслідування

Журналісти розповіли, як Павло Вовк, Андрій Портнов та Андрій Богдан «ставили на коліна» Конституційний суд

Прем'єра фільму «Режисери конституційної кризи» пройшла ввечері 8 вересня біля будівлі Конституційного суду

За конституційною кризою в Україні, яка триває вже майже рік, могли стояти люди з найближчого оточення президента Зеленського та посадовці часів Януковича, «які таємно режисували переворот у Конституційному Суді». Про це йдеться у фільмі-розслідуванні «Режисери конституційної кризи», прем’єра якого відбулася ввечері 8 вересня біля будівлі Конституційного суду.

Як з’ясували журналісти «Слідства.Інфо», до вищевказаних подій причетні голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк, заступник голови Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов та колишній голова Офісу президента Зеленського Андрій Богдан.

«Нинішній голова КСУ Олександр Тупицький також не стояв осторонь. Як Портнов, Богдан і Вовк «ставили на коліна» Конституційний суд і що тепер з цим робити – про це журналісти «Слідство.Інфо» разом з експертами Фундації Dejure розкажуть на прем’єрі розслідування «Режисери конституційної кризи», – йдеться в анонсі.

Нагадаємо, наприкінці серпня президент Володимир Зеленський заявив, що реформування Конституційного суду України буде війною.

Раніше Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посаду судді Конституційного суду України. Зокрема, на посаду судді, якого призначає глава держави.

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