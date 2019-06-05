Конституційний суд до кінця червня вирішить чи був законним указ Зеленського про розпуск Ради

Володимир Зеленський

Головний тривожний сигнал для Зеленського - це сам факт прийняття позову до розгляду

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Большая палата Конституционного суда преподнесла президенту Зеленскому и партии «Слуга народа» неприятный сюрприз. Так бывает с неприятностями, которые напоминают салфетки из пачки. Тянешь одну, а вытягиваешь сразу несколько. Судьи рассмотрели вопрос об определении формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Предварительное решение поставило крест на надеждах пропрезидентских политиков, которые рассчитывали, что дело будет затянуто, либо в рассмотрении иска вообще откажут. Плохие новости пришли сразу по нескольким пунктам.

Главный тревожный сигнал, конечно, это сам факт принятия иска к рассмотрению. Решение приняли в течение недели – 30 мая КС открыл производство, а 4 июня уже определили форму. Второй неприятный момент – суд будет рассматривать это дело в форме устного производства. Что значительно ускорит процесс. И определяющий фактор – в соответствии со статьей 75 закона о КСУ Большая палата КСУ признала конституционное производство этого дела неотложным. То есть окончательное решение должно быть принято до конца июня. До выборов. Значит, в случае признания Указа неконституционным, его просто отменят. Вместе с выборами, для проведения которых не будет никаких оснований. Указ-то больше не действует. Открытая часть пленарного заседания Палаты КСУ по рассмотрению этого дела состоится 11 июня 2019 года в 10:00.

На самом деле именно сроки рассмотрения иска депутатов в КСУ были ключевым моментом. Потому что тут были возможны три сценария. Первый – суд успевает принять решение до выборов. Тогда, в зависимости от вердикта, выборы либо проходят уже без дискуссий, либо отменяются. В таком случае они состоятся уже в октябре. Конечно, Зеленский может издать новый Указ, объявив выборы через два месяца, но уже действует прямая норма Конституции, которая запрещает распускать Верховную Раду за полгода до окончания ее полномочий. Второй сценарий – КСУ принимает любое решение после проведения выборов, элементарно затянув процесс. В этом случае вердикт суда практического значения иметь не будет, а парламент приступит к работе в новом составе.

Самый кризисный третий сценарий – когда КСУ выносит вердикт о незаконности Указа президента после начала голосования, но до объявления результатов. Вот тогда наступает полная неопределенность, законность результатов под вопросом, все участники процесса представляют противоположные авторитетные экспертные заключения, и дело вполне может закончиться силовым противостоянием. Суд решил избежать последнего сценария и обещает решение до конца месяца, что позволит снять все вопросы за три недели до предполагаемого дня голосования. Так всем гораздо спокойнее. Кто уже выигрывает, а кто проигрывает в случае признания КСУ незаконным и противоречащим Конституции Указа президента? Да, практически, все. Кроме партий действующего и бывшего президентов, конечно. Свести выборы к междусобойчику не получается. Впрочем, их надежды устроить из парламентской кампании противостояние на двоих и без того были призрачными.

В случае отмены Указа и проведения выборов в установленный законом срок 27 октября инерция рейтингов с президентских выборов падает до нуля. То есть Зеленского и Порошенко будут оценивать исключительно по делам, без лишних надежд в первом случае и эмоционального надрыва во втором. В обоих случаях это падение рейтинга. Главным образом у Зеленского, потому что ему можно гораздо больше терять, а ожидаемого большинством чуда и «покращення вже сьогодни» не произойдет. У избирателей будет время окончательно успокоиться и выбирать обдуманно. Что повышает уровень поддержки других ключевых игроков.

Партия Гройсмана сможет провести полноценную избирательную кампанию, и в пересечении 5% барьера при уже видимом росте рейтинга сомнений практически нет. Тем паче, что именно правительство в этой битве президента против парламента останется гарантом стабильности и устойчивости. Что в наше время турбулентности и рисков очень важно для избирателя без лишних иллюзий. Растут шансы Аграрной партии и так называемой Партии мэров, которые получат больше времени на проведение кампании. Смешко и Гриценко не слишком выигрывают от паузы, но могут набрать больше в случае объединения. Электоральное поле у них одно, но вот только Гриценко очень тяжело даются процессы объединения. То же самое можно сказать и про расколовшийся на части Оппоблок.

От паузы и проигрыша Зеленского в суде выиграет Радикальная партия, которая успеет развернуть мощную кампанию по мобилизации электората и гарантировать себе фракцию в парламенте нового созыва. Впрочем, я уверен, что радикалы и на досрочных выборах в июле уверенно проходят в Раду. Но сейчас Олег Ляшко ведет самую активную борьбу с попытками Зеленского выйти за «красные линии», получая публичный статус главного оппозиционера. И его популярность среди избирателя, опасающегося узурпации, будет только расти. А победа Рады в КСУ над президентом придаст мощный импульс мобилизации избирателя любого оппозиционного к президенту политика. Победы окрыляют. А вот Батькивщине придется срочно менять риторику с поддержки нового президента, на старую пластинку про зубожиння и тарифы. Иначе потеряют. И никакой Тарута не поможет, на Востоке он не слишком популярен.

Что будет в случае, если КСУ признает Указ президента законным? Выборы пройдут раньше, инерция президентских сохранится, но в любом случае попытка депутатов и КСУ сопротивляться пойдет оппозиции президента на пользу. Украинским избирателям нравятся борцы, а позиция КСУ по срокам рассмотрения уже развенчивает легенду о непобедимом Зеленском. А поскольку его рейтинг выстроен главным образом на мифах, это будет плохо для конечного результата. Так что независимо от окончательного решения КСУ президент уже немного проиграл. А оппозиция выиграла. Теперь мы можем говорить только о масштабах этих перемен.

Джерело: dengi.informator.ua

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