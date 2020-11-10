Крадуть голоси: ЗМІ викрили Офіс президента в маніпуляціях з петицією за відставку Ситника

«Ще 29 жовтня на лічильнику було 14528 голосів за петицію. А вже 30 жовтня — на 900 голосів менше»

Петиція за відставку Ситника набрала більше необхідних для розгляду президентом 25 000 підписів, але половину голосів «зрізають» в Офісі Президента. Так тільки за один день кількість голосів на сторінці петиції зменшилась на 900.

Про маніпуляції Офісу Президента зі зверненнями громадян пише Обозреватель. Йдеться про петицію на сайті Президента №22/103760-еп «Звільнити Ситника Артема Сергійовича, директора Національного антикорупційного бюро України з займаної посади». Станом на сьогодні зареєстровано 26 008 голосів тих, хто підписав петицію.

Цього достатньо для розгляду петиції Президентом України згідно з нормами чинного законодавства (петиція розглядається Президентом, якщо вона набрала 25 000 підписів). Однак зараховано лише 14 413 голосів, тобто лише близько половини. З іншими петиціями на сайті Президента такого раніше ніколи не відбувалось.

«Історія зі «зрізанням» голосів випливла ще на початку голосування. Тоді на запит журналістів Офіс Президента відповів, що це тимчасове явище, пов'язане з «верифікацією». Однак, по-перше, верифікація через електронний підпис або Bank ID проходить безпосередньо при підписанні петиції. По-друге, за майже три місяці голосування ситуація з зарахуванням голосів аж ніяк не покращилась. А по-третє, по факту відбувається не «перевірка голосів» і їх «тимчасове» незарахування, а відверта маніпуляція — списання вже зареєстрованих підписів, — пише видання. - До прикладу, так, як це відбулося 30 жовтня. В той день 900 вже зареєстрованих голосів були просто вкрадені. Ще 29 жовтня на лічильнику було 14 528 голосів. А вже 30 жовтня — на 900 голосів менше».

«Чому це відбувається? Електронна петиція, адресована відповідно Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, розглядається у особливому порядку за умови збору на її підтримку не менш як 25 000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції. Про це говорить Закон України «Про звернення громадян». Необхідна кількість голосів вже зібрана, навіть з запасом. Термін збору голосів на підтримку спливає 15 листопада. Однак всі три місяці кожного дня голоси свідомо «зрізались», щоб не досягти показника в 25 000 голосів і петиція не потрапила на розгляд Зеленському, який буде зобов’язаний згідно з чинним законом її розглянути. І з жодною іншою петицією за всю історію існування інституту колективних звернень в електронній формі до суб’єкту владних повноважень таких відвертих маніпуляцій ніколи не відбувалось», - пише Обозреватель.

Нагадаємо, що відповідно до статті 24 Закону України «Про звернення громадян» посадова особи, винна у порушенні законодавства про звернення громадян, несе цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.